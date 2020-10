"A vazut TOATA ROMANIA! Arbitrul a decis cine trebuie sa castige meciul asta!" Isma Lopez, CRIZA de nervi dupa derby! I-a venit sa-si RUPA tricoul de pe el

Fundasul dinamovist Isma Lopez a provocat penalty-ul din minutul 77, care a decis scorul final al derby-ului cu FCSB.

Lopez a fost eliminat de Radu Petrescu la cea mai controversata faza a partidei. Spaniolul s-a revoltat atat pe gazon, cat si la interviurile de dupa. Fundasul stanga i-a spus lui Radu Petrescu pe teren ca a gresit si da vina pe central pentru infrangerea 'cainilor'.

"Nu a fost nici penalty, nici rosu, a vazut toata Romania! Meciul s-a decis din cauza acelei faze, i-am spus arbitrului ca va vedea la televizor ca nu a fost penalty. Am fost eliminat si nu mi-a spus nimic. El stie ca nu a fost penalty, a fost cel mai aproape de faza. A fost un derby, mai buni am fost noi, insa singurul lucru pe care ei l-au speculat au fost cadourile noastre. Cand meciul se ducea spre victoria noastra, arbitrul a decis soarta jocului. Acum nu vreau sa vorbesc despre analiza meciului, ma rezum doar la faza care a decis meciul. A fost o partida buna, pana in momentul cand arbitrul a decis cine trebuie sa castige", a spus Isma Lopez la Digisport.