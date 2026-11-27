Nico Paz (22 de ani) este ”pe val” la Como, iar evoluțiile sale din ce în ce mai bune l-au adus în vizorul fostului său club, Real Madrid. În 2024, când a fost cedat la Como, gruparea de pe ”Bernabeu” a strecurat o clauză potrivit căreia mijlocașul poate fi răscumpărat pentru o sumă fixă, de 80 de milioane de euro.

Nico Paz, NU pentru Real Madrid!

Astfel, pentru un eventual transfer, Real Madrid le-ar lua fața echipelor interesate de Nico Paz, printre care și Manchester United. Doar că sud-americanul are alte planuri de viitor și nu vrea să audă de o revenire la fosta sa echipă.

Potrivit jurnalistului David Ornstein, Nico Paz ar prefera, mai degrabă, să rămână la Como decât să se întoarcă la Real Madrid, în ciuda faptului că acesta ar putea fi o piesă importantă în echipa lui Jose Mourinho.

Paz se simte foarte bine la Como, sub comanda lui Cesc Fabregas, unde a devenit om de bază și unde a marcat șase goluri doar în acest sezon, cifră la care se adaugă și opt assist-uri.