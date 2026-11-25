AC Milan a înaintat o ofertă oficială în valoare de aproximativ 70 de milioane de euro pentru a-l achiziționa pe atacantul lui Real Madrid, Endrick (20 de ani), în perioada de transferuri din ianuarie.

Endrick, informat de interesul lui AC Milan

Clubul italian l-a informat pe jucătorul brazilian despre propunerea sa și ar putea relua negocierile în vara viitoare, în cazul în care transferul nu se va concretiza, informează cadenaser.com.

Jose Mourinho își dorește ca Endrick să rămână la Real Madrid, în timp ce reprezentanții jucătorului solicită discuții privind viitorul acestuia.

Brazilianul vrea să joace mai mult

De-a lungul timpului, Endrick și-a manifestat nemulțumirea pentru numărul redus de minute pe care îl are la dispoziție în tricoul „Los Blancos”.

În sezonul curent din La liga, a strâns doar 104 minute în cinci partide, nereușind să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Lucrurile au stat mai bine pentru el în Champions League. Din postura de rezervă, a înregistrat un gol și o pasă decisivă în AS Roma - Real Madrid 3-4. A mai jucat în alte două partide tot venind de pe bancă, însă nu a mai făcut diferența.