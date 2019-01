Secretul atacantului pe care vrea sa-l transfere FCSB! Ce l-a cucerit in Romania: "Asta imi place cel mai mult!"

Prieten cu Pogba, Tandia nu vrea sa mai plece din Romania.



Daca vor sa-l ia de la Sf Gheorghe, stelistii trebuie sa faca cea mai buna supa!

Tandia e golgeterul lui Sepsi, iar FCSB ii da tarcoale. Prieten cu Pogba, Tandia a fost dorit de Chelsea, dar a ajuns la Sf Gheorghe. Tandia are 5 frati si toti joaca fotbal.



"In Romania imi place mancarea. Supa, in fiecare zi mananc supa" spune Tandia.

"Nu il tinem legat, l-ati vazut se simte bine aici, mai are 1 an si jumatate contract cu noi" spune Eugen Neagoe.