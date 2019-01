"Cel mai rau imi pare de asta! Nu l-am dat eu afara!" Marele regret al lui Becali la FCSB! Ce s-a intamplat din cauza declaratiilor lui

Gigi Becali inca regreta plecarea lui Gica Hagi de pe banca FCSB-ului de acum 12 ani.

Gigi Becali viseaza in continuare ca Gica Hagi sa o antreneze pe FCSB. Cei doi nu au cea mai buna relatie inca din 2007, cand Hagi a antrenat-o pe FCSB, insa a parasit echipa desi reusise calificarea in grupele UEFA Champions League. Hagi i-a reprosat atunci lui Becali ca incearca sa-i impuna jucatori si tactica. Becali spune ca plecarea lui Hagi reprezinta cel mai mare regret al sau din fotbal!

"Pe Hagi nu l-am dat eu afara, nu l-am fortat sa plece. Am dat niste declaratii atunci, el a plecat. Nu l-am dat afara, nu indrazneam sa-i spun eu Bai, Gica, pleaca! Ca aveam alta mentalitate atunci, era altceva.



Dar niciodata nu am trecut peste respectul fata de Gica. Niciodata! Era un meci la Iasi sau la Galati, a fost atunci, numai in seara aia. A mai stat vreo doua saptamani si a plecat. Cel mai rau imi pare de Gica, eu nu consider ca l-am dat afara" a spus Gigi Becali, conform Prosport.