Deși a format generații întregi la Dinamo și la Rapid, tehnicianul spune că, dacă ar primi oferte simultan de la cele trei mari cluburi din București, ar alege fără ezitare… FCSB.

Chirilă a explicat la iAMsport de ce ar prefera clubul lui Gigi Becali, deși în trecut a scris istorie la nivel juvenil chiar cu rivalele:

„Dacă aș avea trei oferte, de la FCSB, Rapid și Dinamo? Aș alege FCSB. Îmi plac lucrurile cu un grad ridicat de dificultate. Dinamo și Rapid stau mai bine acum. S-a dus Figo de la Barcelona la Real Madrid, mai e o problemă?”, a spus tehnicianul.

Întrebat cum s-ar înțelege cu patronul FCSB, Chirilă a fost sincer. Crede că ar putea colabora cu Becali doar dacă i s-ar recunoaște autoritatea profesională.

„Aș încerca să îi explic cu argumente indubitabile să nu îmi impună un jucător. Cred că asta e una dintre marile probleme ale FCSB-ului: foarte puțini oameni au reușit să îi explice lui Gigi lucruri clare. Când vede că echipa joacă bine, nu se bagă. Se bagă în momentul în care lucrurile nu merg și devine mânios. Are nevoie de oameni care să îi spună: «De aici și până aici facem noi. Dacă nu, plecăm.»”, a mai spus tehnicianul.

Deși nu a avut un parcurs spectaculos la nivel de seniori, Chirilă rămâne respectat pentru munca sa din academii. A câștigat titluri naționale cu juniorii lui Dinamo și Rapid, iar la seniori a trecut pe la Electromagnetica, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași, ASA Târgu Mureș și Academica Clinceni.

