A REFUZAT Campioana Europeana pentru ca nu stia engleza si e cel mai tanar antrenor care a luat titlul. Halagian a murit la 80 de ani

Florin Halagian, unul din marii antrenori din fotbalul romanesc, s-a stins din viata la 80 de ani, a anuntat pagina oficial a clubului FC Arges. De echipa din Pitesti a fost legata o mare parte din cariera celui poreclit "Armeanul". La 32 de ani, Halagian devenea cel mai tanar antrenor care castiga titlul in Liga 1. Recordul sau este valabil si acum din 1972.

In 1979, Halagian aducea al doilea titlu pentru FC Arges, pe care a antrenat-o pana la inceputul anilor '80. In 1984, Halagian a trecut pe la Steaua si e creditat cu formarea echipei ce avea sa castige Cupa Campionilor in 1986.

A condus echipa Securitatii, Victoria, pana in sferturile Cupei UEFA, cand a fost eliminat de Dinamo Dresda, 1-1 acasa, 0-4 in Germania de Est.

A refuzat Aston Villa, castigatoare de Cupa Campionilor!

Imediat dupa Revolutie, Florin Halagian a fost dorit de Aston Villa, castigatoarea Cupei Campionilor din 1982. Villa inca era o forta in Anglia si il dorea cu ardoare pe Halagian. Abia iesit cu Romania din comunism, Halagian a refuzat oferta, fiind si ingrijorat de faptul ca nu stapanea limba engleza.

In 1992, Halagian a adus un titlu lui Dinamo. Tot cu echipa din Stefan cel Mare a obtinut ultima mare performanta din cariera, cand a eliminat Sportingul lui Luis Figo din cupele europene.

Halagian a devenit apoi un antrenor obisnuit cu echipe de jumatatea clasamentului sau chiar retrogradare in Liga 1. A devenit faimos si pentru sapca cu Chicago Bulls de care era nedespartit.

Florin Halagian a evoluat ca fotbalist pentru Dinamo, Progresul si Petrolul si a antrenat nu mai putin de 16 echipe de club. Cel mai mult a stat la FC Arges unde a avut 3 mandate. Cel mai lung dintre ele a fost chiar la prima experienta in antrenorat. A stat pe banca formatiei din Pitesti intre 1971 si 1981. A mai antrenat Dinamo, Steaua, Bistrita si a fost interimar la nationala.