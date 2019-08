Florin Halagian a murit la 80 de ani. Fotbalul romanesc e din nou in doliu

Fostul mare antrenor de la FC Arges, Steaua sau Dinamo s-a stins din viata la 80 de ani.

FC Arges anunta cu tristete moartea lui Florin Halagian, omul care a adus titlul in Trivale din postura de antrenor. Halagian a lucrat in 1984 la Steaua si e considerat parte importanta din construirea echipei care avea sa cucereasca Cupa Campionilor in 1986. Halagian a antrenat pana in 2010, cand a condus-o pe CS Mioveni.

Odihneasca-se in pace Florin Halagian!

(7 martie 1939 - 12 august 2019)

Este mesajul celor de la FC Arges. Halagian a adus titlul la Pitesti in 1972 si in 1979. Cu Dinamo, Halagian a cucerit titlul in 1992.

Pe 25 martie 2008 a fost decorat de presedintele Romaniei, Traian Basescu pentru toata activitatea si pentru formarea tinerelor generatii de campioni cu „Meritul sportiv Clasa a III-a”