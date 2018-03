"A ramas liber si l-am convins sa vina la noi". Bratu e sigur ca a adus un fotbalist-bijuterie la Dinamo

Florin Bratu a confirmat sosirea lui Marco Ehmann la Dinamo.

Dinamo l-a convins pe internationalul roman U18 Marco Ehmann sa semneze. Acesta a fost adus de Florin Bratu, care l-a antrenat si la nationala de juniori.

Ehmann are dubla cetatenie, romana si germana, si a jucat la Borussia Dortmund U17 si Karlsruhe.

"Ehmann este un jucator foarte bun, talentat, care ne va ajuta cu siguranta. L-am antrenat si la nationala de juniori. Am mare incredere in el! A ramas liber de contract si l-am convins sa vina la Dinamo.



Marco are disciplina specifica jucatorilor din Germania, iar asta conteaza foarte mult", a spus Florin Bratu, citat de Digi Sport.