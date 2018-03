Cum arata cea mai buna echipa U21 a sezonului regulat: Steaua si Viitorul au cate trei jucatori

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League!

Unii dintre tinerii jucatori promovati de cluburile din Liga 1 pentru a respecta Regula U21, impusa de FRF in urma cu doi ani, s-au distins prin talent si calitati individuale (tehnica, viteza, capacitate de efort, executii), altii au oferit constanta si au devenit piese de baza in angrenajul echipelor lor, in timp ce o parte dintre ei au dovedit o maturitate superioara varstei lor biologice si sunt printre liderii din teren ai formatiilor la care evolueaza.



Cert este ca, cu ajutorul acestei reguli, care a fost privita cu suspiciune in momentul votarii de LPF, FCSB si CSM Poli Iasi, ultimul club pierzand chiar in instanta un proces pe aceasta chestiune, ofera posibilitatea jucatorilor eligibili pentru loturile nationale de juniori si tineret sa prinda meciuri in Liga 1. De altfel, evolutia de exceptie a "tineretului" antrenat Daniel Isaila, care este lider in Grupa 8 de calificare la Euro 2019, desi are adversari puternici (Portugalia, Tara Galilor, Elvetia sau Bosnia), este un indiciu ca lucrurile au fost puse pe un fagas normal.



In schimb, daca pana acum cutuma era ca juniorul din teren sa fie folosit pe un post mai retras, gen fundas lateral, in acest sezon, mare parte din jucatorii care se incadreaza in aceasta regula sunt de profil ofensiv (mijlocasi ofensivi sau al doilea varf). Din pacate, posturile deficitate in acest sezon sunt de portar, fundas central si atacant central. De altfel, ultimele doua sunt greu de acoperit cu jucatori de calitate chiar si la nationala de seniori a Romaniei, unde pentru postul de portar au fost convocati la ultimele doua meciuri fotbalisti care au implinit deja 30 de ani.



ECHIPA U21 A SEZONULUI REGULAT

Andrei VLAD (FCSB/18 ani) - Cristi MANEA (CFR Cluj/20 ani), Razvan POPA (CSU Craiova/21 de ani), Tudor BALUTA (Viitorul/18 ani), Ionut PANTIRU (CSM Iasi/21 ani) - Alexandru CICALDAU (Viitorul/20 ani), Ronaldo DEACONU (Concordia Chiajna/20 ani) - Olimpiu MORUTAN (FC Botosani/18 ani), Ianis HAGI (Viitorul/19 ani), Florinel COMAN (FCSB/19 ani) - Denis MAN (FCSB/19 ani)