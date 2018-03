"REVOLUTIA TOTALA LA PSG". Seicii miliardari vor sa schimbe din temelii echipa si le-au pus gand rau mai multor vedete

PSG a parasit UEFA Champions League inca din faza optimilor pentru al doilea an consecutiv.

PSG, cu o echipa de aproape un miliard de euro, a iesit pentru al doilea al la rand in UEFA Champions League, cea mai importanta competitie intercluburi, inca din faza optimilor. Eliminarea prematura le-a dat de gandit sefilor clubului, care planuiesc schimbari, scrie cotidianul catalan Sport.

Sport Catalunya vorbeste despre prioritatile seicilor pentru sezonul viitor, precum si despre viitorul unor actualui jucatori ai formatiei pariziene.

Potrivit jurnalistilor catalani, seicii sunt foarte dezamagiti de eliminarea suferita in fata lui Real Madrid. In acelasi timp, ei sunt si mai dornici sa investeasca pentru a face o echipa care sa se bata la trofeul UCL.

Prioritatea zero: portar "cu nume"

Sefii PSG-ului intentioneaza ca in urmatoarea perioada de mercato sa puna mana pe un portar "cu nume". Ei nu sunt convinsi ca Trapp si Areola sunt variantele ideale si au facut o lista pe care se afla Thibaut Courtois, David de Gea, Gigio Donnarumma si Jan Oblak. Cel mai bine pozitionat pe lista este Donnarumma.

Alt fundas stanga

PSG l-a transferat la inceputul sezonului pe Yuri Berchiche, in schimbul a 16 milioane de euro, dar sefii sunt de parere ca echipa are nevoie de un alt fundas stanga. Nici Kurzawa nu mai este pe placul lor.

Motta, 95% plecat

Veteranul Thiago Motta ar urma sa dispara din echipa. Mijlocasul de 35 de ani, care joaca deja de 6 ani la Paris, isi va incheia cel mai probabil periplul la PSG.

In locul lui Thiago Motta, parizienii l-ar vedea drept varianta ideala pe Fabinho, de la rivala AS Monaco.

Pe de alta parte, Al Khelaifi nu ar exclude nici o vanzare a lui Marco Verratti, in schimbul unei sume bune, in conditiile in care PSG trebuie sa si vanda, pentru a se incadra in normele Fair Play-ului Financiar.



Inlocuitor pentru Cavani

Matadorul uruguayan Cavani a rupt plasele si in acest sezon, dar el a fost implicat intr-o disputa cu Neymar. In ultimele luni, Cavani nu ar mai fi fost la fel de dedicat echipei, lucru care s-ar datora nemultumirilor sale legate de relatia cu Neymar si de modul in care este tratat de catre conducere.

In aceste conditii, PSG ar putea lua in considerare vanzarea lui Cavani si chiar si a lui Di Maria, Pastore ori Draxler, pentru a-si face bugetul pentru transferul unui alt atacant.