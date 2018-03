ULTIMA ORA | Razvan Lucescu, la nationala? Anunt de ultim moment: "Este cel mai bun antrenor! E bine vazut!"

Razvan Lucescu are un parcurs foarte bun cu PAOK Salonic.



Antrenorul roman este foarte bine cotat in Grecia si ar putea fi numit chiar selectioner. Titi Dumitriu sustine ca Lucescu jr este extrem de apreciat, iar federalii greci se gandesc chiar sa-l numeasca pe banca primei reprezentative.



"Razvan Lucescu este cotat cel mai bun antrenor din Grecia. Cel care mi-a spus asta a lucrat cu mine, mi-a fost translator, si a ramas in continuare sa lucreze in fotbalul din Grecia. El mi-a spus ca este foarte bine vazut si este un antrenor care s-ar putea sa fie numit la echipa nationala a Greciei", a declarat Titi Dumitriu pentru DigiSport.