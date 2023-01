Leo Strizu, deținătorul licenței Pro și antrenor principal în acte, a fost lăsat acasă de FCSB pentru "a elabora un plan strategic", așa cum a spus Mihai Stoica. Între timp, managerul general al echipei a transmis că principalul ar putea fi schimbat, o decizie urmând să fie luată după încheierea cantonamentului.

Valeriu Răchită: "I-aș retrage licența lui Strizu. Ai luat licența și o pervertești, ce faci?"

În Antalya, jucătorii lui FCSB sunt pregătiți de Mihai Pintilii. Fostul internațional nu are carnet de antrenor și ocupă funcția oficială de delegat, astfel că la partidele oficiale nu poate nici măcar să dea indicații.

Valeriu Răchită (52 de ani) a avut o reacție vehementă cu privire la situația de la FCSB. Fostul fundaș al Stelei spune că, după ce a văzut ce se întâmplă la vicecampioana României, nu regretă că a decis să își încheie carier de antrenor.

Deținător al licenței Pro, Răchită este de părere că Leo Strizu "ar trebui exclus pentru că pervertește licența", referindu-se la faptul că principalul de la FCSB acceptă rolul respectiv.

"Sperăm să o ducem bine, fără multe fumigene, așa cum sunt aruncate de MM Stoica. Când toată lumea spunea că e anomalie, cum să trimiți echipa fără antrenor principal, el spunea că nu vrea să îl mai țină. Aseară a revenit și a spus că decide la finalul cantonamentului. Până la urmă, au dreptate, antrenorul principal e în Pipera. El știe cine face echipa, cine face schimbările. Nu înțeleg de ce nu s-a dus Gigi Becali să vadă pregătirea, ce jucători sunt în formă, care e sistemul de joc.

Chiar am vrut să vin cu licența Pro, o am în mașină. Hai să facem o licitație, cine vrea licență (n.r - râde). Eu oricum nu vreau să mai antrenez, am spus-o. Ce se întâmplă în fotbalul românesc... cred că am luat cea mai bună decizie uitându-mă la circul din fotbalul românesc și la aceste anomalii. Au dreptate și antrenorii care spun care spun: 'Am fost la școală, am plătit!'. Taxa e 5.000 de euro pe licența Pro. Până acolo mai plătești licența B, licența A. Pierzi timp, mergi în străinătate și vin alți băieți, care n-au nici măcar carnet de antrenor și se pun pe bancă.

Așa ieftin se închiriază o licență Pro? (n.r - 5.000 de euro). Păi, 5.000 de euro a dat el doar pe taxă. Aa, pe lună! N-aș da-o nici cu 500... eu i-aș exclude pe acești antrenori care fac figurație pe bancă, adică le-aș retrage licența. I-aș retrage licența lui Strizu dacă tot nu antrenează. Ai luat licența și o pervertești, ce faci?", a spus Valeriu Răchită, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Răchită și-a început cariera de antrenor în 2005, iar în CV are echipe precum Petrolul Ploiești, Sportul Snagov, ACS Poli Timișoara sau naționala României, la prima reprezentativă fiind secund al lui Victor Pițurcă. Ultima oară a lucrat la Astra, în 2020, când a ocupat funcția de director al compartimentului de scouting.

Mihai Stoica: "E posibil să continuăm cu Strizu"

Managerul general al vicecampioanei a explicat că Leo Strizu poate rămâne antrenor principal la FCSB, o decizie urmând să fie luată după încheierea cantonamentului din Turcia.

"Din informaţiile mele, se pare că programul, strategia elaborată de Strizu va avea sorţi de izbândă şi e posibil să continuăm cu el. Vedem la finalul cantonamentului

Vom avea licenţă Pro pe bancă, informaţiile vor fi furnizate de un deţinător de licenţă Pro, care a terminat prestigioasa şcoală de antrenori din România. Vorbesc serios, din 200 de nume nu avem pe cine pune", a spus Stoica, la Orange Sport.