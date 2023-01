FRF reacționează după problemele cu antrenorii de la FCSB: "Cum să aibă Pintilii dreptul? Îmi pare rău pentru Leo Strizu"

FCSB, prin vocea managerului general Mihai Stoica, a anunțat că Leo Strizu a rămas la București "pentru a elabora un plan strategic", în timp ce Mihai Pintilii, cel care ocupă funcția oficială de delegat, conduce echipa în cantonamentul din Turcia.

Mihai Stoichiță: "Cum să aibă Pintilii dreptul să fie antrenor? Trebuie să ne supunem legilor în vigoare"

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori, a anunțat că va verifica situația de la FCSB și va lua măsurile necesare, iar acum a venit și o reacție din partea Federației Române de Fotbal.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, spune că Mihai Pintilii nu poate avea dreptul să pregătească echipa în acest moment, având în vedere că nu are nici măcar carnet de antrenor, însă subliniază că FRF încearcă să modifice anumite paragrafe din regulament.

De asemenea, Stoichiță și-a exprimat regretul pentru situația în care a fost pus Leo Strizu, însă a încercat să găsească un motiv pentru care principalul din acte a acceptat acest rol.

"În primul rând, îmi pare rău pentru Leo, care mi-a fost și fotbalist pe vremuri. Îmi pare rău pentru că situațiile în care a fost pus pot fi interpretate de unii în diferite feluri. El probabil a vrut să ajute FCSB, club de care aparține trup și suflet.

Pintilii, împreună cu Croitoru, s-au înscris la CNFPA la cursurile de perfecționare pentru a obține carnetul de antrenor. Cum să aibă Pintilii dreptul să fie antrenor? Conform legislației, nu poate, dar el spune că nu e antrenor. Mă uit la imaginile din Turcia și așa este... nu știu ce se va întâmpla în continuare, dar trebuie să ne supunem legilor în vigoare. Nu e un moft al FRF. Sunt legi care funcționează în România. Eu ce să fac? Pot să schimb eu legile? Eu cred că trebuie umblat la ele și reglementate. Există acest paralelism al legilor UEFA cu cele ale statului român și trebuie puse în concordanță.

Noi am încercat să reglementăm cât se poate de repede această situație, care durează de zeci de ani de zile. Legile au fost așa cum au fost, mai trebuie umblat la ele, trebuie updatate la ziua de azi. Se lucrează la FRF acum să reglementăm aceste treburi pentru a nu mai exista echivoc. Sunt multe situații în care aducem la conflicte care n-ar trebui să existe. Noi ca FRF putem să verificăm doar formarea lor, le asigurăm cursurile de formare. Cariera de antrenor și-o urmeză el, nu cu ajutorul Școlii de Antrenori. Și eu am fost șomer în anumite perioade de timp, dar am acceptat meseria pe care am îmbrățișată, m-am pus în situa

Îmi pare rău că nu antrenează Pintilii, e un băiat extraordinar, dar consecințele acestor situații vor duce să cadă această meserie în derizoriu, să se creadă că oricine poate fi antrenor. Nu e în regulă!", a spus Mihai Stoichiță, la Digisport.