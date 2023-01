Mihai Stoica, anunț în cazul lui Leo Strizu: "A încălcat regulamentul de ordine interioară!"

Strizu nu a fost luat în cantonamentul din Antalya, FCSB preferând să se bazeze pe antrenorul de facto al echipei, Mihai Pintilii. Mihai Stoica a spus ulterior că Strizu a rămas la București pentru a elabora "un plan strategic" în vederea reluării campionatului.

Mihai Stoica: "Strizu a încălcat regulamentul de ordine interioară pentru că a vorbit cu presa"

Între timp, Leo Strizu a oferit o declarație în presă în care s-a limitat să transmită că "a fost decizia conducerii" de a nu merge în Antalya. Mihai Stoica spune acum că tehnicianul a încălcat regulamentul de ordine interioară, iar pedeapsa urmează să fie stabilită.

"Are probleme, iar aici vorbesc foarte serios. Are părinţii bolnavi. Doar în cadru organizat au voie cei de la noi să vorbească cu presa şi el a vorbit. Mi-a zis că nu avea de unde să ştie, că nu avea numărul şi că are părinţii bolnavi şi trebuia să răspundă la telefon, având părinţii bolnavi.

A încălcat regulamentul de ordine interioară, poate nu va fi pedepsit drastic", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: "E posibil să continuăm cu Strizu"

De asemenea, managerul general al vicecampioanei a explicat că Leo Strizu poate rămâne antrenor principal la FCSB, o decizie urmând să fie luată după încheierea cantonamentului din Turcia.

"Din informaţiile mele, se pare că programul, strategia elaborată de Strizu va avea sorţi de izbândă şi e posibil să continuăm cu el. Vedem la finalul cantonamentului

Vom avea licenţă Pro pe bancă, informaţiile vor fi furnizate de un deţinător de licenţă Pro, care a terminat prestigioasa şcoală de antrenori din România. Vorbesc serios, din 200 de nume nu avem pe cine pune", a spus Strizu.