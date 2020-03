A castigat trofee cu CFR, dar acum a rupt tacerea! Fost antrenor al ardelenilor, acuze dure catre conducerea clubului! "Nu pot sa accept interventii la echipa"

Antrenorul a vorbit despre perioada petrecuta in Romania.

Antonio Conceicao a avut mare succes antrenand-o pe CFR Cluj. Conceicao a antrenat-o pe CFR in 2009, fiind indepartat dupa 7 luni. Portughezul a revenit pe banca ardelenilor in decembrie 2015, ramanand doar pana in vara. In vara anului 2018, Conceicao ajunge din nou la CFR, fiind demis in iarna anului 2019. Tehnicianul a vorbit pentru presa portugheza despre ultimul sau mandat pe banca formatiei romane si s-a declarat nemultumit de modul in care a fost tratat de conducerea echipei.

"In Romania, am castigat tot ce se putea ca antrenor: doua campionate, trei cupe si o supercupa. Este o tara in care mi-a placut sa traiesc, chiar daca mentalitatea nu e intotdeauna cea mai corecta. Acest lucru da nastere unor situatii bizare. Ca de exemplu, ultima plecare de la Cluj. Eu si staff-ul meu am fost concediati cand echipa era pe primul loc in campionat. Asemenea lucruri nu sunt normale. Pot sa marturisesc ca, cu o saptamana inainte de aceasta intamplare, presedintele clubului ne-a sunat si ne-a spus ca vrea sa mai continuam si in urmatorii cinci ani. Dupa ceva timp, presedintele celor de la Cluj m-a sunat si mi-a spus ca a gresit ca a renuntat la noi. Oamenii ma cunosc ca antrenor, cred ca am deja o cariera destul de lunga, care vorbeste de la sine. Nu pot sa accept sa apara interventii in activitatea tehnica a echipei, apar independenta si libertatea. Nu potin sa tin partea deciziilor cu care nu sunt de acord", a spus Conceicao pentru TVI24.