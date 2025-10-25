Gimnasta din România a încheiat din nou pe locul 4 finala de sol la Campionatele Mondiale din Indonezia, ratând la limită medalia de bronz. Decizia a fost identică celei de la Jocurile Olimpice din 2024 și a stârnit un val de furie pe rețelele de socializare, unde fanii acuză o nouă nedreptate majoră.



Sabrina a avut o evoluție solidă în finală, pentru care a fost notată cu 13.466. A fost exact același punctaj obținut de britanica Abigail Martin. Deși la egalitate perfectă, medalia de bronz i-a fost acordată sportivei din Marea Britanie, departajarea făcându-se la nota de execuție, unde Martin a stat mai bine.



Astfel, Voinea se vede din nou pe "locul de lemn", la fel ca la Paris. Podiumul a fost completat de Aiko Sugihara (Japonia, 13.833 - aur) și o altă britanică, Ruby Evans (13.666 - argint).



Momentul afișării clasamentului a fost dramatic. Vizibil încordată, Sabrina Voinea a privit tabela și, văzând cifra "4" în dreptul numelui ei, nu și-a putut ascunde șocul. Pe buzele gimnastei s-a putut citi clar: "Patru? De ce?".



Fanii au răbufnit: "Jefuită din nou!"



Reacția suporterilor români și a fanilor gimnasticii, în general, nu a întârziat să apară. Imediat după finală, secțiunea de comentarii a postărilor Federației Internaționale de Gimnastică a fost luată cu asalt.



Oamenii și-au vărsat furia online, considerând că românca merita să fie pe podium. "Sabrina Voinea a fost furată ca la Jocurile Olimpice", a scris un utilizator, făcând referire la controversa din 2024.



Mesajele au curs în același ton: "Sabrina Voinea, jefuită din nou. E clar că merita cel puțin medalia de argint" sau "Îmi pare rău pentru Sabrina. Merita medalia foarte mult".



Această nouă dezamăgire vine după ce, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Sabrina a pierdut de asemenea podiumul la sol în urma unei penalizări controversate de 0,1 puncte pentru o presupusă ieșire din covor, o decizie contestată vehement la acea vreme de delegația României.

