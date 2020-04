"A jucat si Pele si Beckham acolo!" Transferul lui Florinel Coman in America ar putea sa se faca in aceste zile! "Mbappe" de Romania, incurajat sa renunte la banii lui Becali

Transferul lui Florinel Coman in America ar putea sa se realizeze in plina pandemie de coronavirus.

Gigi Becali ar putea da lovitura in aceasta pandemie de coronavirus. Presa din America a scris despre interesul celor de la Orlando City pentru Florinel Coman, iar transferul "perlei" lui Becali ar putea sa se realizeze daca patronul ros-albastrilor va fi de acord cu suma de transfer.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a vorbit despre posibilitatea unui eventual transfer si il incurajeaza pe Coman sa mearga in America, fiind de parere ca nu ar fi un pas inapoi in cariera.

"Prima oara pare ca treci oceanul te indrepti spre o lume pe care noi o acceptam mai greu. Sa stiti ca, iziolationisnml a mai fost practicat in Europa. Faptul ca te duci in SUA, unde pana la urma a fost si Pele, a fost si Beckham, nu pare o retrogradare din punct de vedere valoric.Nu trebuie sa marginalizam acest fotbal nord-american. Ei iau foarte in serios, fenomenul asta. Ei daca aplica poate ciudatenii pentru noi, care suntem niste conservatori, le aplica in zona economica", a declarat Mihai Stoichita la PRO X.