"A inceput sa se degradeze!" Probleme la arena Arcul de Triumf inainte sa fie data in folosinta?! Asta este anuntul momentului

Mihai Stoica a vorbit despre starea noului stadion de la Arcul de Triumf.

Stadionul Arcul de Triumf, la fel ca cel al Stelei, a fost terminat anul trecut, dar niciunul dintre ele nu a gazduit vreun meci. Cele doua arene au intrat in programul Companiei Nationale de Investitii, precum si stadionul Giulesti, care este in ultimul stadiu al lucrarii. Modernizarea acestor trei arene a fost facuta special pentru EURO 2020.

FCSB a sperat ca isi va putea gasi o casa temporara la stadionul Arcul de Trumf, dupa ce Primaria i-a interzis sa mai joace pe Arena Nationala. Dar echipa patronata de Gigi Becali a fost refuzata si de aceasta data, si a fost nevoita sa joace meciurile de acasa la Giurgiu, Pitesti si Buzau.

Mihai Stoica a oferit o informatie inedita, spunand ca noul stadion a inceput sa se degradeze chiar inainte de a fi dat in folosinta.

"Si asta e o problema care ne-a cauzat, am fost aruncati de pe Arena Nationala, nu am fost primiti pe stadion la Arc. A inceput sa se degradeze inainte sa fie dat in folosinta, au inceput sa cada cateva sipci. E jenant ce se intampla in tara asta, dar cat timp Ministerul Apararii Nationale are echipa de fotbal si cheltuie milioane de euro pe an...", a precizat managerul general al FCSB-ului pe contul de Facebook al clubului.