Jose Mourinho (63 de ani) se simte ca peștele în apă pe banca Realului! Dovadă că acum, la 13 ani după încheierea mandatului său precedent, rezultatele sale sunt excelente, peste așteptările inițiale.

De fiecare dată când a fost pe banca Realului, „The Special One“ a prins marea rivală Barcelona într-o formă extraordinară. Prima dată, Mourinho a dat de echipa de vis a catalanilor, cu Guardiola pe bancă și cu Messi în cea mai bună formă a carierei sale, în perioada 2010-2013. Acum, tehnicianul portughez trebuie să facă față unei formații stelare pe care a construit-o omologul său german de pe banca formației catalane, Hansi Flick.

Deocamdată, în acest duel aprig, Barcelona e lider în La Liga, la trei puncte de Real, dar madrilenii au câștigat primul El Clasico, 2-1 pe „Camp Nou“.

Real Madrid, opt victorii succesive după 4 ani

Derby-ul în care echipa lui Mourinho s-a impus, pe 25 octombrie, a contribuit la seria excelentă a Realului din momentul de față. Concret, gruparea blancos are opt victorii succesive, în toate competițiile. Iată rezultatele înregistrate:

*7 noiembrie (campionat): 3-0 cu Valencia

*4 noiembrie (Champions League): 3-2 cu AEK Atena

*1 noiembrie (campionat): 3-0 cu Racing Santander

*25 octombrie (campionat): 2-1 cu Barcelona

*21 octombrie (Champions League): 4-1 cu Leipzig

*18 octombrie (campionat): 4-1 cu Sevilla

*14 octombrie (Champions League): 4-3 cu AS Roma

*10 octombrie (campionat): 1-0 cu Villarreal

E pentru prima dată din 2022 încoace, când Real Madrid ajunge la opt victorii consecutive, în toate competițiile. Așa se explică și declarația pe care tocmai a oferit-o Marc Cucurella (28 de ani), unul dintre fundașii de bază ai lui Mourinho: „După părerea mea, avem cea mai bună echipă din Europa, la ora actuală!“.