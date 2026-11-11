După 6-0, Robert Lewandowski i-a pus gând rău României și la București: ”Suntem capabili!”

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În deplasarea de la Varșovia, naționala lui Gică Hagi a fost umilită. Cu 6-0 s-au impus polonezii lui Robert Lewandowski. După ce Radu Drăgușin a văzut cartonașul roșu în minutul 22, Lewandowski a deschis scorul din penalty două minute mai târziu.

Polonezii s-au dezlănțuit în repriza a doua. Lewandowski a făcut dubla în minutul 47. A urmat apoi un autogol al lui Virgil Ghiță în minutul 49. Zielinski, Bednarek au marcat și ei în minutele 62, respectiv 66, iar Robert Lewandowski a reușit hat-trick-ul în minutul 86.

Robert Lewandowski se așteaptă la un meci mai complicat pentru naționala Poloniei la București, însă fostul fotbalist de la Bayern Munchen și Barcelona este convins că Polonia va obține victoria și în meciul retur.

”Cu siguranță va fi un meci mai dificil. România va fi mai periculoasă pe teren propriu. Dar știm că suntem capabili să obținem puncte în ambele meciuri care urmează și aceasta este abordarea noastră. Fiecare echipă națională trece prin perioade mai bune și mai puțin bune. Sper ca în următoarele două partide să ne ridicăm la cel mai bun nivel”, a spus Robert Lewandowski.