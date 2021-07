"A iesit acum o luna si a zis ca are 10 milioane in cont!" Motivul pentru care Becali refuza sa mai investeasca in transferuri

FCSB a reusit cateva transferuri in perioada de mercato, insa majoritatea fotbalistilor au fost adusi liberi de contract.

Desi echipa sa nu a mai castigat titlul de sase sezoane consecutive, Gigi Becali nu a mai transferat pe bani multi, asa cum obisnuia. Patronul FCSB-ului a adus in aceasta perioada de mercato patru fotbalisti, insa fara sa cheltuiasca sume impresionante in schimbul lor.

In acelasi timp, ros-albastrii au renuntat la mai multi jucatori in vara, pe care i-a lasat sa plece sub forma de imprumut. Gabriel Simion, Robert Ion, Alexandru Pantea, Stefan Cana si Dragos Nedelcu sunt jucatorii care au fost cedati de FCSB la cluburi din tara sau din afara. Totodata, in cazul lui Aristidis Soiledis, Alexandru Buziuc si Ante Vukusic, intelegerile fotbalistilor nu au mai fost prelungite.

Fost conducator la cluburi importante precum FCSB, Dinamo, CFR Cluj sau U Cluj, Daniel Stanciu, a vorbit despre reticenta cluburilor importante din Romania de a investi sume mari in transferuri.

"Problema e la bani. E o perioada foarte grea. Uita-te de ce nu misca Craiova, de ce nu misca FCSB. Gigi Becali a iesit acum o luna si a zis ca are 10 milioane in cont. De ce, ti-ai pus intrebarea? Pentru ca nu stii ce se va intampla maine. Vine al patrulea val, se intrerupe campionatul, trebuie sa platesti jucatorii. De ce nu misca cluburile mari din Europa? Eu nu cred ca tine neaparat de transferuri, ca oricum n-am adus jucatori de echipa nationala sau campioni europeni.

Daca te uiti financiar, diferenta dintre Europa League si Conference League nu e mare. Si ai sanse mai mari sa ajungi in Conference League cat mai sus si sa castigi mai mult decat ai castiga din Europa League. Eu cred ca miza pentru echipele romanesti ar trebui sa fie Conference League", a spus Daniel Stanciu pentru Digi Sport.