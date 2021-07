Rasturnare de situatie in cazul romanilor Man si Mihaila! Victor Becali a facut anuntul in privinta viitorului celor doi

Victor Becali a vorbit despre situatia romanilor Man si Mihaila.

Zilele acestea, presa din Italia a scris despre interesul celor de la Atalanta pentru romanii de la Parma. Impresarul a dezvaluit, insa, ca "perlele" Parmei nu au fost niciodata ofertate de "nerazzurri" si ca in momentul de fata nu exista nicio oferta pentru cei doi.

"Campionatele incep tarziu, in Italia incepe pe la 1 septembrie, asa ca mercato e lung. Oamenii s-au uitat la European, acum analizeaza. Daca sunt jucatori mult prea scumpi se orienteaza in alte parti. Presa ii plimba prin fiecare campionat. Orice jucator isi doreste sa ajunga la o echipa mai buna, dar ei fac parte din proiectul Parmei.

Acum, daca exista oferte, cum s-a exprimat si patronul Parmei, de luat in considerare, sigur ca le va discuta. Dar, deocamdata, nu s-a facut nicio oferta si mai e o luna si ceva de mercato. Cu directorul sportiv de la Atalanta ne cunoastem de 25 de ani. Imi stie telefonul, m-ar fi sunat. Poate va suna.

Deocamdata, nu pot sa va spun nimic pentru ca nu e ceva concret. Ar fi bine sa joace in Serie A. Clubul asta a investit bani in ei, au salarii bune, dar e normal sa-si doreasca sa joace in Serie A. E prea devreme de discutat", a declarat Victor Becali la Digisport.

Javier Ribalta, directorul general al Parmei, a vorbit si el despre posibilele plecari ale lui Man si Mihaila de la club. Acesta a reiterat ca romanii vor parasi echipa doar in cazul unei oferte de nerefuzat.

"Cu exceptia lui Messi, orice fotbalist are un pret si poate fi vandut, dar nu am primit nicio oferta concreta pentru Dennis Man si Mihaila", a spus Ribalta.