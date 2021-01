"A fost o lupta oarba! Meciul trebuia amanat!" Toni Petrea, dupa remiza de la Pitesti! Cine este jucatorul pe care l-a remarcat 

FCSB a remizat, scor 0-0, cu FC Arges.

La finalul partidei, antrenorul Toni Petrea a declarat ca si-ar fi dorit amanarea partidei pentru ca terenul le-a pus probleme jucatorilor sai, care nu s-au putut exprima atat de bine pe cat si-ar fi dorit.

Dintre toti jucatorii de pe teren, tehnicianul ros-albastrilor l-a laudat pe portarul gazdelor, care a avut cateva interventii importante, reusind sa pastreze tabela nemodificata.

"Asa cum am anticipat desfasurarea acestei partide, a fost o lupta oarba, la mijlocul terenului... Nu se putea juca fotbal in aceste conditii. Cea mai buna solutie ar fi fost amanarea partidei.

Baietii au luptat foarte mult, au dat tot ce au putut tinand cont ca venim dupa un meci jucat acum 3 zile. Nu am putut sa castigam, dar e un punct acumulat in clasament si acum ne concentram pe partidele urmatoare.

Ati vazut conditiile de joc din aceasta seara. Avem fotbalisti care au jucat multe meciuri 90 de minute si a trebuit sa ii schimbam. Cei care au fost trimisi pe teren au intrat bine in joc.

Asta e fotbalul, asta s-a intamplat, am prins portarul advers intr-o zi foarte buna... Adversarii oricum se mobilizeaza mult mai bine cand joaca impotriva echipelor din fruntea clasamentului, dar suprafata de joc poate avea o influenta mare si azi am avut ghinion ca nu am putut sa ne exprimam asa de bine cum am fi vrut", a declarat Toni Petrea la finalul partidei de la Pitesti.