Nou-promovată în Liga 2, Gloria Bistrița nu are nicio victorie în primele cinci partide și a strâns doar trei puncte, astfel că șefii clubului au decis să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.



În ultima etapă, Gloria a pierdut cu 2-0 pe terenul celor de la Concordia Chiajna, iar eșecul i-a fost fatal lui Cristi Pustai, antrenorul care a promovat echipa în Liga 2.



Cristi Pustai, OUT de la Gloria Bistrița



În cursul zilei de duminică, 31 august, clubul a oficializat transferul prin intermediul rețelelor de socializare.



"Îi mulțumim domnului Cristian Pustai pentru contribuția adusă la parcursul echipei noastre și în mod special, pentru performanța promovării Gloriei în Liga a 2-a, rezultat care poartă amprenta profesionalismului și dedicării sale.



Apreciem faptul că împreună am scris un capitol important din istoria fotbalistică a Gloriei și îi suntem recunoscători pentru efortul depus și pasiunea arătată în tot acest timp. Îi dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal! Mulțumim, domnule profesor!", a transmis clubul.

