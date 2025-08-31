Mihai Rotaru s-a felicitat pentru decizia pe care a luat-o: „Ne dorim titlul după zeci de ani”

Mihai Rotaru s-a felicitat pentru decizia pe care a luat-o: &bdquo;Ne dorim titlul după zeci de ani&rdquo; Superliga
Mihai Rotaru s-a declarat mulțumit de decizia de a-l readuce pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova s-a calificat în faza ligii din Conference League, după 3-1 cu Bașakșehir în play-off-ul competiției. Oltenii și-au aflat adversarele din Conference League și programul pe care îl vor avea.

Mihai Rotaru s-a felicitat pentru decizia pe care a luat-o: „Ne dorim titlul după zeci de ani”

Mihai Rotaru s-a declarat extrem de mulțumit de faptul că s-a decis să îl readucă pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova în această iarnă, după un prim mandat mai puțin reușit în Bănie.

Patronul oltenilor i-a scos în evidentă calitățile tânărului antrenor și e de părere că este principalul motiv pentru care echipa are un start excelent de sezon. 

„M-am felicitat când l-am readus. Rădoi face o treabă extraordinară. Ceea ce face el este dincolo de admirat. Muncește ca un leu, 24 din 24 de ore. E implicat, are o viziune complet diferită despre fotbal. Asta ne ajută și cred că este un tip care va reuși la Craiova. Ne dorim titlul după zeci de ani.

(n.r. – Dacă Craiova poate ajunge în fazele superioare din Conference League) Haideți să o luăm pas cu pas. Ne dorim să ieșim din grupe și pentru asta ne organizăm și muncim și ne facem strategia. Nu trebuie să uităm campionatul, vrem să facem cât mai multe puncte pentru a avea continuitate, dar ne dorim puncte și în Conference League.

Cu 8 puncte în Conference ne vor face pentru următorii 5 ani de zile capi de serie în play-off-ul competiției. Cu 10-11 puncte ne ajută la calificarea în optimile din Conference League, ceea ce înseamnă că vom fi capi de serie în play-off-ul Europa League”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.

Așa arată programul Universității Craiova în Conference League! Meci de foc pentru olteni în prima rundă
Florin Prunea e hotărât, după ce a văzut adversarii Universității Craiova din Conference League: ”Sută la sută!”
Rapid – UTA 2-0! Giuleștenii, victorie fără emoții și îi suflă în ceafă liderului U. Craiova
"Îi sugerați decizii lui Kopic?" Nicolescu a oferit răspunsul pe loc
Florin Tănase a caracterizat în doar două cuvinte derby-ul cu CFR Cluj. Moment de sinceritate
Mutare pe axa Dan Șucu - Răzvan Lucescu! PAOK a făcut anunțul
Mutare pe axa Dan Șucu - Răzvan Lucescu! PAOK a făcut anunțul
Mutare surpriză pe final de mercato! Fotbalistul care a refuzat România poate înfrunta FCSB în Europa League
Gigi Becali a dezvăluit cât este dispus să plătească pentru marca "Steaua" dacă va fi scoasă la licitație
Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Echipa pe care a exclus-o Gigi Becali din lupta la titlu: „Nu are putere de campioană”

Aroganța lui Gigi Becali! Patronul FCSB a spus tot după calificarea în Europa League: "O fiță"

Gigi Becali ”acuză” după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: ”Blat cu Rotaru!”

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

