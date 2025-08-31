Universitatea Craiova s-a calificat în faza ligii din Conference League, după 3-1 cu Bașakșehir în play-off-ul competiției. Oltenii și-au aflat adversarele din Conference League și programul pe care îl vor avea.



Mihai Rotaru s-a felicitat pentru decizia pe care a luat-o: „Ne dorim titlul după zeci de ani”



Mihai Rotaru s-a declarat extrem de mulțumit de faptul că s-a decis să îl readucă pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova în această iarnă, după un prim mandat mai puțin reușit în Bănie.

Patronul oltenilor i-a scos în evidentă calitățile tânărului antrenor și e de părere că este principalul motiv pentru care echipa are un start excelent de sezon.

