Universitatea Craiova s-a calificat în faza ligii din Conference League, după 3-1 cu Bașakșehir în play-off-ul competiției. Oltenii și-au aflat adversarele din Conference League și programul pe care îl vor avea.
Mihai Rotaru s-a felicitat pentru decizia pe care a luat-o: „Ne dorim titlul după zeci de ani”
Mihai Rotaru s-a declarat extrem de mulțumit de faptul că s-a decis să îl readucă pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova în această iarnă, după un prim mandat mai puțin reușit în Bănie.
Patronul oltenilor i-a scos în evidentă calitățile tânărului antrenor și e de părere că este principalul motiv pentru care echipa are un start excelent de sezon.
„M-am felicitat când l-am readus. Rădoi face o treabă extraordinară. Ceea ce face el este dincolo de admirat. Muncește ca un leu, 24 din 24 de ore. E implicat, are o viziune complet diferită despre fotbal. Asta ne ajută și cred că este un tip care va reuși la Craiova. Ne dorim titlul după zeci de ani.
(n.r. – Dacă Craiova poate ajunge în fazele superioare din Conference League) Haideți să o luăm pas cu pas. Ne dorim să ieșim din grupe și pentru asta ne organizăm și muncim și ne facem strategia. Nu trebuie să uităm campionatul, vrem să facem cât mai multe puncte pentru a avea continuitate, dar ne dorim puncte și în Conference League.
Cu 8 puncte în Conference ne vor face pentru următorii 5 ani de zile capi de serie în play-off-ul competiției. Cu 10-11 puncte ne ajută la calificarea în optimile din Conference League, ceea ce înseamnă că vom fi capi de serie în play-off-ul Europa League”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.