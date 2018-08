3 transferuri la Craiova pana la sfarsitul saptamanii: doua sunt ca si rezolvate!

Craiova se intareste inainte de marele test al verii - dubla cu Leipzig din turul 3 preliminar Europa League.

Craiova este aproape sa rezolve trei transferuri. Alex Ionita, paraguayanul Meza Colli, dar si Alexandru Matan, de la Viitorul, ar putea ajunge in cateva zile in lotul lui Devis Mangia.

Pentru mijlocasul paraguayan de 26 de ani, remarcat de Craiova in campionatul Azerbaijanului, lucrurile sunt clare. Conducerea clubului s-a inteles pentru transferul lui Meza Colli.

Alex Ionita vine astazi la Bucuresti pentru discuta cu Mihai Rotaru, semn ca cele doua cluburi, Craiova si CFR Cluj, au ajuns deja la un acord.

Ramane ca oferta contractuala sa il convinga pe Ionita sa semneze, dar sansele ca acest lucru sa se intample sunt foarte mari, in conditiile in care Ionita este nemultumit de statutul pe care il are la CFR.

Vine si Matan?

Mihai Rotaru negociaza de cateva zile cu Gica Hagi pentru transferul lui Alex Matan.

Craiova insista pe Matan, dar Hagi vrea mai multi bani decat pe Cicaldau, jucatorul cedat la Craiova vara asta pe 1 milion de euro.

"Am vorbit cu Mihai Rotaru si i-am zis: <<Daca Mitrita costa 3 milioane de euro, Matan cat costa?>> Daca il vrea pe Matan, trebuie sa plateasca", a spus Hagi.