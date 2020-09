3 dintr-o lovitura! Dinamo LOVESTE cu achizitii spectaculoase: salarii URIASE pentru Liga 1! Ce transferuri au reusit

'Cainii' viseaza pe muzica de Europa!

Noii investitori spanioli au mai reusit 3 transferuri, anunta Gazeta Sporturilor. Portarul Tomas Osorio (31 de ani) o lasa pe Middlesbrough si vine pentru cel mai mare salariu al momentului in Liga 1, 20 000 de euro pe luna! Osorio va castiga la fel de mult ca Janusz Gol (34 de ani), polonezul sosit liber de la Cracovia.

Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) e a doua achizitie a zilei in 'Stefan cel Mare'. Fost jucator de nationala cand era junior, Hierro are 4 meciuri in Champions League in perioada in care juca pentru Athletic Bilbao si va semna pe 2 ani cu Dinamo.

Lista venirilor e completata de Jorge Pombo (26 de ani). Mijlocasul ofensiv vine sub forma de imprumut de la Cadiz, nou promovata in La Liga.

Toti cei 3 fotbalisti au fost ceruti de Cosmin Contra, care are ca obiectiv in primul sezon intrarea in playoff.



