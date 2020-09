"In cateva luni se termina!" Piturca anunta un scenariu NEGRU pentru Dinamo dupa ce a intrat in era MILIOANELOR de euro!

Piturca le potoleste entuziasmul dinamovistilor.

Nu crede ca investitiile din ultimele saptamani vor continua in lipsa unor rezultate rapide. Piturca nu e de acord cu achizitiile facute de 'caini' la viteza maxima.

"In cateva luni se termina daca nu au succes. Aduc jucatori... nu stiu pe cine, spanioli.. Va fi foarte dificil! Sa aduci jucatori la Dinamo trebuie sa-i studiezi o luna, doua, trei, cinci, sase. Nu trebuie sa se grabeasca. Portar de 20 000 pe luna? Ei au portar pentru campionatul asta, asa mi se pare. Prea rapid, prea in pripa. Contra are nevoie de jucatori, a venit sa castige, nu sa joace in playout! Daca el ii stie pe jucatori, e foarte bine. El vrea in cupele europene! Asta trebuie sa faca un club ca Dinamo.

Au cele mai mari salarii. As vrea ca Dinamo sa ia un portar de 22-23 de ani, de mare perspectiva, sa-i dea niste bani si sa ia 7-8-10 milioane pe el. Daca gandirea e alta... Nu vad ca jucatorii veniti acum sa fie asa mari, asa buni. Sunt veniti de la anumite echipe, din Spania, din Polonia... Cand am mers la Craiova am stat 3 luni zi si noapte sa caut jucatori. De abia am reusit sa gasesc 5-6. Nu e asa usor sa gasesti jucatori ca sa castigi campionatul si sa te duci in Champions League. Pentru Dinamo, playoff nu inseamna nimic", a spus Piturca la Digisport.

