Giani Kirita inapoi la Dinamo!? "Era prima varianta a mea". Ce spune fostul fotbalist roman 

Fostul jucator de la Dinamo a declarat ca nu ar refuza o eventuala colaborare cu echipa antrenata de Cosmin Contra.

In prezent acest lucru nu este posibil, deoarece Kirita este implicat intr-un proiect de televiziune pana in luna decembrie. Fostul mijlocas roman are incredere in noua conducere spaniola de la Dinamo si a declarat ca s-ar intoarce oricand la echipa.

"E un proiect in care eu cred, l-au adus si pe Cosmin Contra si eu am incredere in acest proiect. Din moment ce am jucat impreuna la Dinamo si ne-am inteles foarte bine… noi ne-am intelege foarte bine daca ar fi sa lucram impreuna. Eu sunt prins cu un proiect in televiziune pana in decembrie si e foarte greu sa rup contractul. Dinamo era prima varianta a mea", a declarat Kirita pentru ProSport.

De asemenea, el a fost impresionat de echipa nationala condusa de Mirel Radoi si considera ca Mario Camora ar aduce un plus tricolorilor.

"Cred că toți suntem fericiți. Este un pas important pentru noi. Mirel a venit cu atitudinea și încearcă să le schimbe mentalitatea jucătorilor. Vrea să îi facă pe jucători să reprezinte cu sufletul România. Eu nu cred că avea un rost să îl aducem pe Daum la echipă. Nu putem să jucăm cu sufletul când avem un antrenor străin. Mirel a fost un jucător care a pus suflet pe teren, iar jucătorii de la națională îl cunosc. El asta exprimă. În fotbal ești criticat la primul eșec. Avem tendința să criticăm după un eșec pentru că suntem disperați să mergem la un campionat european. Camora e un jucător valoros. Nu ne pierdem din identitate dacă joacă un jucător străin. Sunt pentru naturalizarea lui", a spus Giani Kirita.