Gigi Becali a susținut că a câștigat 270 de milioane de euro datorită unui acord cu Primăria Voluntari, condusă de finul său, edilul Florin Pandele.

Gigi Becali, tun de 270.000.000 de €

Latifundiarul i-a cedat primăriei ilfovene șapte hectare pentru a construi un bulevard cu scopul de a uni zona Băneasa-Pipera cu Autostrada București - Ploiești.

Prețul celorlalte 90 de hectare din zonă deținute de Gigi Becali a „explodat” datorită construirii noului drum care va lega Pipera de Voluntari. Patronul de la FCSB a susținut că ar face un profit de 270 de milioane de euro, dacă ar vinde parcelele respective.

Becali a spus, de asemenea, că și Dan Șucu, omologul său de la Rapid, a câștigat circa 60 de milioane de euro.

Becali: „Sunt 270 de milioane profit!”

„Păi, mie mi-a convenit. De la două sute de euro prețul a ajuns la cinci sute de euro. La 90 de hectare, dacă valoarea a crescut cu 300 de euro sunt 270 de milioane profit!

Am cumpărat împreună (n.r.- cu Dan Șucu) un teren ca să putem să-l donăm la primărie ca să poată să facă bulevardul ăsta. Și el are 20 de hectare.

A câștigat și el acum 60 de milioane de euro. Bine, la el n-or fi chiar 60 de milioane, pentru că terenul lui nu e direct la bulevard. Terenul meu e direct”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.