2,5 milioane de euro pentru viitor! Cine conduce academia FCSB: "In 2019, baza va fi cea mai buna din Romania"

Ilie Alexe (38 de ani) e omul care conduce investitia de 2,5 milioane de euro din Berceni pe care Vasile Geambazi a facut-o in Baza Sportiva FCSB.

235 de juniori sunt legitimati la academia vicecampioanei Romaniei, iar Alexe spera ca munca pe care o face acum sa dea roade in cel mult trei ani, iar un copil crescut in aceasta academie sa debuteze la prima echipa

Aproape tot sectorul 4 al Bucurestiului se afla in renovari capitale, iar Soseaua Berceni, ultima artera care conduce spre Soseaua de Centura nu face exceptie. Utilajele sapa continuu in jurul fostei uzine IMGB, iar boom-ul imobiliar din zona statiilor de metrou Berceni si Dimitrie Leonida a facut ca aglomeratia zilnica sa fie imposibil de driblat de miile de masini care vin dinspre comunele limitrofe sau se indreapta spre casa in functie de momentul zilei.

La 300 de metri de rondul care paralizeaza totul si aduce masinile din Berceni in Centura, la marginea unui teren imens, apar steaguri cu stema FCSB. Pe terenul societatii de constructii ARCOM a fost construita o baza sportiva care, in doi ani, va deveni, conform spuselor celor implicati, cea mai moderna din Romania. Pe locul fostelor pasuni, campuri intinse cat vezi cu ochii, au aparut déjà terenuri de fotbal. Si nu, nu sunt create exclusiv pentru Budescu, Alibec sau vedetele de zeci de milioane ale lui Dica.

2,5 milioane de euro a investit pana acum Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, pentru a crea cea mai puternica academie de fotbal din Romania. Terenurile sunt « biliard », asa cum le place fotbalistilor sa zica, sala de forta e dotata cu aparatura de nivel inalt, iar conditiile sunt greu de egalat in tara. Iar proiectul continua. Mai ales ca rezultatele au inceput sa apara timid: la un singur an de la reinfiintare, echipa U19 a reusit sa ajunga in finala Cupei Romaniei U19, unde a pierdut la penalty-uri in fata lui Dinamo, campioana en-titre.





"Nu ne putem compara cu vreo alta academie din Europa. Deocamdata"

O spune barbatul de 38 de ani, care aduce cu el o geanta pe care nu o scapa niciodata din ochi. Volumul de documente e urias, iar memoria fotografica il ajuta sa trieze imediat cateva pagini din miile pe care le are in fata. Ajax, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Porto, Lyon, Tottenham. Sunt cluburi mari, care au produs, in ultimii ani, jucatori de sute de milioane de euro. E la curent cu tot ce e nou in fotbalul european in materie de organizare la nivelul juniorilor. E pasionat cand vorbeste si e clar ca isi doreste ca proiectul inceput in 2017 sa aiba succes. E Ilie Alexe, omul care a coordonat academia FCSB intre 2008 si 2010, dar si pe cea a lui Dinamo vreme indelugata.



sport.ro: Domnule Alexe, ce v-a determinat sa reveniti la FCSB?

Ilie Alexe : Proiectul a inceput vara trecuta, am discutat cu Valeriu Argaseala si Vasile Geambazi, am vrut sa redeschidem academia de copii si juniori a acestei echipe, si din momentul respectiv, pe o strategie stabilita, am demarat munca.

E surprinzator ca s-a ajuns intr-un singur an ca aceasta echipa care, practic, nu exista, sa se lupte pentru castigarea Cupei Romaniei?

Nu a fost un obiectiv, pe 27 mai, noi aveam bilete achizitionate pentru un turneu international la Madrid pentru a prinde experienta unor jocuri mai puternice, dar finala a fost un bonus obtinut de copii prin rezultatele care au fost inregistrate in teren. Obiectivele mai mari, de performanta, au fost setate pentru anii urmatori, prin strategia stabilita, ne axam mult pe infrastructura, avand infrastructura putem creste foarte mult copiii.

Modelul de infrastructura a fost gandit de staff, alaturi de conducere, sau a fost exclusiv ideea voastra?

La inceputul proiectului, am studiat toate academiile din Europa, am luat informatii privind modalitatea lor de organizare, dar modelul de aici e adaptat Romaniei, situatiei din Bucuresti, situatiei din Romania. Deocamdata, nu putem compara cu vreo alta academie, chiar azi am vazut investitiile facute de Ludogoret si atunci incercam sa ne apropiem de ceea ce inseamna infrastructura in strainatate. Stiu ca Ludogoret investeste de 4-5 ani in copii si juniori, noi avem de 10 luni aceste investitii, de aceea spun ca aceasta calificare in finala Cupei Romaniei a fost un bonus, care ne da sperante in sezonul viitor.

Cat de greu se construieste o astfel de echipa in 10 luni?

E foarte greu, pentru ca cei mai buni juniori de 18-19 ani sunt déjà selectionati in proiectele puternice din Romania, cum e Academia Hagi, cum e cel de la Dinamo, cum sunt cele de la Craiova sau Ardealul Cluj, atunci a trebuit sa cautam alti copii. Dar a fost usor sa ajungem la acest nivel prin implicarea patronului care e zi de zi aici, alaturi de acesti copii si prin sustinerea materiala a intregii activitati.





"In ziua de azi trebuie sa lucrezi cu jucatori inteligenti"

Se poate face performanta fara investitii masive?

Nu, raspunsul pe scurt e nu. In 2008-2010, a mai existat un proiect al acestei echipe care si-a dorit o academie puternica. Diferenta dintre proiectul actual si proiectul vechi e ca in cel vechi, infrastructura apartinea Armatei. Atunci, s-a vorbit ca Gigi Becali a decis sa sisteze proiectul, nu, decizia a venit in urma unei analize atente, care a coroborat situatia de atunci cu contextul economic. Era o mare parte din bani care trebuia directionata catre inchirierea terenurilor, a fost o evacuare, iar academia nu se putea sustine la acel nivel.

Iar acum?

Acum putem vorbi de o baza proprie, care surprinde luna de luna prin aparitia terenurilor sau a conditiilor anexe si avem pe ce sa lucram, avem cum sa lucram. Nu cunosc ce are Ardealul, ce are Timisoara, dar la ce cunosc ca se va face aici, in luna septembrie 2019, cand va fi finalizata complet infrastructura va fi prima baza din Romania.

Ce presupune infrastructura, ce trebuie sa aiba o astfel de baza ?

Azi, aici, la ora actuala, avem sase terenuri de antrenament, sintetice si iarba naturala, pana la finalul anului vor mai fi inca trei aici. Exista vestiar pentru toate grupele, sala de forta dotata complet, sala de incalzire, cabinet medical, cabinet de fizioterapie, sala de mese si sala de studiu.

Copiii care sunt din provincie stau aici, trebuie sa isi faca temele cu profesori sau antrenorii nostri. In ziua de azi trebuie sa lucrezi cu jucatori inteligenti. Jucatorul inteligent face diferenta

Ilie Alexe, conducator Centru de Copii si Juniori FCSB

Ce v-a atras sa veniti aici?

Proiectul vechi. Sunt diferente foarte mari intre cele doua, in primul am plecat de la un nivel mult mai bun si a fost usor in doi ani de zile. In proiectul nou a trebuit sa plecam cu grupe care nu existau.





E asta viitorul fotbalului romanesc, o “revolutie” la nivel de copii si juniori, sa spunem, pe modelul german, care dupa 2000 a revitalizat un fotbal aflat in genunchi?

Viitorul fotbalului romanesc va fi implicarea tot mai mare la acest nivel, cu instruirea acestor copii. Totul trebuie sa inceapa de la nivelul cel mai mic, doar ca trebuie interes in fiecare localitate. Cluburile mari, cu potential financiar, ar trebui sa finalizeze instruirea unui jucator. Sunt jucatori precum Stefan Cana, pe care l-ati vazut in finala Cupei Romaniei U19, care provin de la cluburi mici, cluburi care nu pot sa ofere toate conditiile de pregatire. In primele 3-4 saptamani, copilul a avut o perioada de adaptare, o perioada de soc, cand se mira ca vede o suprafata de joc buna, cand vedea stadionul din Berceni cu nocturna, dar prin munca a ajuns sa joace doar la Liga III si a facut joc bun in finala Cupei.



"Primii jucatori ar putea sa faca pasul catre prima echipa in urmatorii trei ani"

Credeti ca Academia FCSB va fi mai puternica in cativa ani decat cea de la Viitorul, pentru ca acesta pare a fi etalonul la care ne raportam in Romania la ora actuala?

Cand am purtat prima discutie cu patronul si cu domnul Argaseala, nu am discutat sa fim mai puternici decat Viitorul sau Dinamo. Eu am urmatoarea filosofie: este loc pentru toti. Si eu pot sa formez jucatori, si Hagi poate sa formeze, Craiova poate sa formeze, Dinamo poate sa formeze. Important e sa produci. De aceea, primul obiectiv nu este castigarea titlurilor. Ma intereseaza promovarea jucatorilor. La prima echipa, la echipe de liga a doua, dar si in fotbalul vest-european. Atata timp cat vom lucra bine si la baza, la minifotbal, si vom avea mijloace de antrenament foarte bune adaptate fiecarei categorii de varsta, in mod sigur la sfarsit vom castiga si campionatul national. Nu sunt adeptul obtinerii performantei fara sa ai baza.

In cati ani vor putea promova la prima echipa jucatori crescuti in academie?

Eu sper ca primii jucatori ar putea sa faca pasul catre prima echipa in urmatorii trei ani. E ciclul in care putem sa pregatim complet jucatorii. Avem in momentul de fata jucatori care au fost chemati la antrenamentele primei echipe de catre Nicolae Dica. Ianis Stoica se pregateste acum doar cu prima echipa, fiind un jucator selectionat de noi in actiunile noastre in vara trecuta, Stefan Cana s-a pregatit si el cu prima echipa, Alexandru Dinu, Ovidiu Horsia s-au pregatit si ei cu prima echipa. Au si ei deficit din trecut pe care incercam sa il recuperam, sa devina jucatori completi si sa poata face fata obiectivelor si pretentiilor primei echipe.

235 de juniori erau legitimati la FCSB in luna martie



Sunt crescuti jucatorii in spiritul primei echipe ?

Asta si incercam. Cu sprijinul staff-ului de la prima echipa, in ultimele sase luni, dupa ce noi ne-am organizat, am trimis jucatorii la nivelul asta pentru a interactiona cu jucatorii de acolo, pentru a avea exemple in activitatea lor: modul in care sa se pregateasca, sa comunice in teren, sa invete sa creasca. Modul de organizare la Under 19 a fost identic cu cel al primei echipe, am incercat sa copiem cat mai bine pentru ca acel copil care pleaca de la Liga a III-a sa aiba formate mecanismele de pregatire de la nivelul primei echipe. Vorbim aici de exercitiile pe care le fac la sala sau modul in care se reface corpul dupa un joc. In plus, am responsabilizat copiii sa aiba grija la alimentatie.

"Ne multumim cu foarte putin"

Care crezi ca e principala problema a fotbalistului tanar din Romania care nu reuseste sa se impuna la prima echipa?

Principala problema? Ne multumim cu foarte putin. Avem multi copii care au venit aici si au considerat ca sunt fotbalisti doar pentru ca au venit in proiectul nostru. Sunt multi jucatori care au venit aici si s-au multumit doar ca au jucat in liga a treia, au lasat turatia jos la urmatoarele antrenamente. Ei trebuie sa inteleaga ca zi de zi pot obtine mai mult.

Asta e diferenta dintre un roman si un jucator din Vest?

De la bun inceput, asta a fost una din problemele pe care le-am dezbatut intre oamenii care au dezvoltat acest proiect. Stim ce jucatori trebuie sa formam pentru Vest. Dar ramane in bucataria noastra. Jucatorul roman trebuie sa invete zi de zi sa obtina mai mult. Jucatorii din finala au realizat abia la doua zile ca au pierdut Cupa Romaniei! Marti au realizat ce oportunitate au avut la meciul cu Dinamo, de a ridica un trofeu. Ei trebuie sa invete sa-si traiasca momentul, sa dea totul pentru acel moment. Pentru multi, faptul ca am ajuns in finala, ca am condus cu 1-0 sau ca am ajuns la penalty-uri a fost o automultumire.

Cum se poate lucra la mentalitate?

Se poate ajuta cu psiholog, prin comunicare. Dar mentalitatea trebuie lucrata zi de zi, la antrenamente si la jocuri. Unii copii vin relaxati la antrenament dupa ce au castigat cu 3-0. Ori asta e o greseala, ei trebuie sa vina montati 100%, concentrat pe ce au de facut. Ce ar fi trebuit sa faca Guardiola dupa primul sezon in care a cucerit toate trofeele? Zidane, dupa ce a luat Liga prima data, ce trebuia sa faca? Zi de zi trebuie sa te autoperfectionezi.

PROTV a vizitat baza FCSB in urma cu o saptamana, vezi ce spuneau atunci jucatorii de la FCSB U19



Deci, pana la urma, care model e cel urmat de academia FCSB?

Am vazut ca Vasile Geambazi a vorbit despre modelul Porto, despre modelul Lyon. Dar noi avem informatii de la toate academiile. Nu poti copia un model 1 la 1 aici, in Romania. E foarte greu sa copiezi La Masia si sa o aplici aici. Luati infrastructura din Spania, luati activitatea copiiilor din Spania si modelul de acolo si comparati cu ce e aici. Mie mi-a luat trei luni aici sa conving copiii si parintii ca este benefic pentru ei ca toata activitatea de pregatire a jucatorilor sa se faca dupa-amiaza, pentru ca in Bucuresti, copiii invata diferit de la scoala la scoala. Astfel, grupele erau impartite in acest mod, iar ei se vedeau doar la meci, la sfarsit de saptamana. Cu eforturi economice, se plateste nocturna, se platesc sali, unde se antreneaza indiferent de conditii. In mod sigur, in Belgia sau Spania, copiii nu au astfel de probleme.

A fost foarte greu si este foarte greu, in continuare, sa inscriem copiii care vin din provincie la unitati de invatamant din Bucuresti. Pentru ca sunt anumite regulamente scolare care nu permit transferal in anumite perioade. Copiii aflati deja la liceu nu pot schimba profilul, ne e foarte greu sa gasim licee cu acel profil, asa ca sunt probleme an de an

Ilie Alexe, conducator Centru de Copii si Juniori FCSB

20 de ore de munca pe zi

Cat dureaza o zi de munca?

(rade) Aici nu vreau sa raspund…Uneori, de dimineata de la 7 pana la 3 dimineata. Pasiunea e mare.

Ce ar trebui sa se intample pentru ca dumneavoastra sa fiti implinit peste trei ani?

Sa continuam. Doar atat.

Va multumiti cu putin, nu ati spus ca nu e bine sa te multumesti cu putin?

Nu ma multumesc cu putin. Spuneti-mi cate proiecte au inceput in Romania si peste trei ani nu au mai existat. De cate ori a inceput proiectul New Dinamo ? De cate ori ? De cate ori a inceput proiectul academiei la aceasta echipa ? E a doua oara. A inceput o data in 2008 si l-am incheiat in 2010. Acum a inceput in 2017 si sper sa continue mai departe. Acum ca avem infrastructura, sunt sigur ca va continua. Dupa ce voi vedea primul jucator promovat la prima echipa, imi doresc continuitate.

La Coverciano am urmat un curs de preparator fizic. A fost un model de a studia, de a analiza, model de a planifica. Acolo am invatat pentru pregatirea fizica: te ocupi doar de un lucru, nu de zece. Nu discuti de tactica, tehnica, de programarea antrenamentelor. Tot ce urma sa planifici, plecai de la o analiza.

Ilie Alexe, conducator Centru de Copii si Juniori FCSB