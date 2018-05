Un link de la UEFA pentru Talpan! :) Juristul Armatei crede ca succesul din 86 da coeficientul FCSB in Europa

Talpan are informatii gresite despre modul in care UEFA calculeaza in fiecare an coeficientul.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Juristul Armatei a cerut excluderea FCSB din competitiile Europene. In motivarea sa, Talpan a scris ca echipa lui Becali se foloseste in continuare de marile performante istorice ale Stelei pentru a-si rotunji coeficientul. Ce nu stie avocatul? Ca UEFA ia doar ultimii 5 ani in considerare pentru calculul coeficientului.

"Sunt aproape de aceasta echipa de fotbal, de Steaua, imi doresc aceasta echipa acolo unde ii este locul. Am facut memorii la FRF in care semnalam incalcari ale ROAF. Am somat FRF sa anunte UEFA de toate neregulile care s-au intamplat cu FCSB. Coeficientul UEFA e castigat de aceste performante europene. Nu e pe ultimii 5 ani facut calcului. Daca asa ar fi, atunci de ce nu renunta pe site la cupele europene pe care spun ca le au", a spus Talpan la Digisport.



Vedeti aici explicatiile UEFA legate de calcului coeficientului european!