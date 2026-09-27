Starul francez Kylian Mbappe, de la Real Madrid, a suferit o hiperextensie a capsulei posterioare a genunchiului stâng, în meciul Franţei din Turcia în Liga Naţiunilor, a anunţat clubul spaniol sâmbătă, iar timpul de recuperare este estimat între 10 şi 12 zile, conform EFE.

„În urma testelor efectuate astăzi (sâmbătă) jucătorului nostru, Kylian Mbappe, de către Serviciile Medicale Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o hiperextensie a capsulei posterioare a genunchiului stâng. Recuperarea sa va fi monitorizată”, a precizat clubul madrilen într-un comunicat oficial, citat de Agerpres.

Real Madrid a anunțat cât lipsește Kylian Mbappe după accidentare

Mbappe s-a accidentat vineri în timp ce a marcat golul care a adus Franţei victoria cu 1-0 asupra Turciei în primul meci din Liga Națiunilor, care a marcat şi debutul lui Zinedine Zidane ca antrenor al naţionalei din Hexagon.

Atacantul a marcat în minutul 54 şi s-a accidentat la piciorul stâng de sprijin când a lovit mingea cu piciorul drept. Mbappe a părăsit cantonamentul francez şi s-a întors la Madrid pentru teste medicale care au exclus o accidentare mai gravă.

Timpul estimat de recuperare îl va împiedica să joace în următoarele trei meciuri pentru echipa naţională a Franţei, dar, dacă totul merge conform planului, ar putea fi disponibil pentru revenirea lui Real Madrid în campionat pe 10 octombrie împotriva lui Villarreal, pe stadionul Santiago Bernabeu.

Nu este primul jucător al lui Real Madrid accidentat în timpul meciurilor internaţionale. Ibrahima Konate a trebuit, de asemenea, să părăsească cantonamentul echipei naţionale a Franţei pentru a se întoarce la Madrid, după ce a suferit o ''accidentare la ligamentul colateral la piciorul drept'', conform unui comunicat al clubului.