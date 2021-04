10 echipe din Liga 1 vor putea juca in urmatorul sezon al cupelor europene! Pentru ce club a facut UEFA o exceptie

FRF a anuntat astazi care sunt cluburile din Liga 1 care au primit licenta UEFA pentru sezonul 2021/22.

Procesul de licentiere a cluburilor care au solicitat licenta de participare la competitiile UEFA s-a incheiat.

Toate cele 10 cluburi din Liga 1 care au solicitat licenta UEFA vor putea evolua in urmatorul sezon al cupelor europene in cazul in care se vor califica. Asta dupa ce forul european a facut o exceptie in cazul celor de la FC Arges.

Echipele din Liga 1 licentiate pentru urmatoarea stagiune europeana sunt:

FCSB

FC Botosani

Universitatea Craiova

Chindia Targoviste

FC Viitorul

Sepsi Sf. Gheorghe

CFR Cluj

Astra

Dinamo

FC Arges

Fotbalul din Romania va trimite, in sezonul 2021/22, o echipa in preliminariile Champions League si 3 in Conference League.

Conform noului regulament al Ligii 1, primele doua echipe din playout-ul competitiei vor juca un meci de baraj, invingatoarea urmand a intalni apoi echipa din playoff care ocupa ultimul loc de cupa europeana. Formatia care va castiga se va califica in Conference League.

Din liga 1, 6 echipe nu au cerut licenta pentru urmatorul sezon european. Este vorba despre Gaz Metan, FC Voluntari, FC Hermannstadt, Poli Iasi, Academica Clinceni si UTA Arad, in cazul celor doua din urma fiind vorba despre greseli de management.