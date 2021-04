"Acolo e foarte greu pentru un atacant!" Sergiu Bus, despre motivele pentru care nu a reusit sa se impuna la FCSB

Sergiu Bus este legitimat la echipa sud-coreeana Seongnam.

Doar 6 luni a rezistat Sergiu Bus la FCSB. Adus gratis de la Gaz Metan in vara lui 2020, dupa ce a marcat 11 goluri in campionat, atacantul nu a mai avut acelasi randament la echipa patronata de Gigi Becali.

Doar doua goluri a marcat Bus in 11 meciuri pentru FCSB, in iarna fiind vandut sud-coreenilor de la Seongnam pe 300 000 de euro.

Atacantul a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB, dar si despre fostii sai colegi.

"A fost o perioada interesanta la FCSB. Am mers in cantec de trompete si am fost vazut ca cel mai bun atacant de la FCSB, cum a zis domnul Gigi. Nu mi-a iesit cum am vrut, dar mi-am facut datoria, m-am antrenat zi de zi, am o relatie foarte buna cu staff-ul si jucatorii. Am vorbit si cu nea Gigi, chiar am plecat de acolo cu fruntea sus. Au luat si ei niste bani. Probabil acel amical din Antalya l-au platit din banii transferului meu.

E foarte greu pentru un atacant la FCSB. Nu ai sanse multe si e o alta politica. Eu respect politica domnului Gigi. Ma bucur ca l-a vandut pe Dennis.

Eu si cand jucam la FCSB incercam sa vorbesc cu baietii, tot timpul le spuneam ca au valoare. FCSB are cei mai buni tineri jucatori din Romania. Ma bucur pentru Dennis, sunt sigur ca si Florinel va reveni, va fi mult mai bine. Are un talent foarte mare.

Despre Tanase... cel mai bun sezon al lui, chiar inscrie din orice pozitie. A muncit foarte mult in ultimul an si, pana la urma, reuseste. Am vazut ca in ultimii ani nu a mai fost niciodată un fotbalist care sa dea peste 20 de goluri. Daca ar lua si campionatul, pentru el ar fi un sezon perfect. Mi-as dori sa ia campionatul FCSB, am muncit acolo jumatate de sezon, si pentru CV-ul meu ar fi un lucru bun. Normal ca imi doresc si eu o medalie", a declarat Sergiu Bus pentru DigiSport.