Academica Clinceni a promovat in Liga 1 cu un gol marcat in minutul 90+2! NEBUNIE la finalul meciului cu FC Arges. FOTO

Academica Clinceni a invins FC Arges cu 2-1.

FC Arges a deschis scorul rapid, insa cei de la Clinceni au reusit golurile victoriei si ale promovarii in minutele 81 si 90+2. Au marcat Patriche si Horsia.

Prin aceasta victorie, cei de la Clinceni si-au asigurat promovarea matematica in Liga 1.

La finalul partidei, nebunia s-a declansat pe terenul noii promovate.

Jucatorii de la Clinceni au in ultima etapa din Liga a 2-a meci cu Petrolul. Victoria este importanta si in acel meci, pentru ca, cei de la Clinceni au sansa sa ajunga pe primul loc in clasamentul ligii secunde si pot primi trofeul de campioana.