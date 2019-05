Oficialii de la FCSB s-au bucurat la golurile celor de la Clinceni! Reactia fabuloasa a lui Meme: "Eu imi doream sa promoveze alta echipa"

Academica Clinceni a promovat in Liga 1!

Clinceni a obtinut promovarea in Liga 1, dupa ce a invins FC Arges cu 2-1, cu ambele goluri marcate pe finalul partidei, in minutele 81 si 90+2.

Mihai Stoica si Valeriu Argaseala au fost surprinsi bucurandu-se la golurile Clinceniului.

Gazeta Sporturilor a scris ca dupa finalul meciului cu FC Arges, Mihai Stoica si Valeriu Argaseala au mers in vestiarul celor de la Clinceni, directorul sportiv al celor de la FCSB a reactionat si a negat aceasta informatie. Mai mult, Meme a spus ca si-ar fi dorit ca alta echipa din Liga a 2-a sa obtina promovarea.

"O dam in glume si ies niste tampenii. Nici macar nu stiu unde e vestiarul Clinceniului. Nu am fost, nu am intrat niciodata acolo. Nu facem legaturi cand nu exista. Am venit aici pentru ca avem jucatori imprumutati acolo.

Va spun foarte cinstit, imi doream foarte mult ca Universitatea Cluj sa promoveze, ca sa aiba CFR-ul probleme mai mari. Eu mereu ma gandesc la echipa noastra", a spus Mihai Stoica la DigiSport.