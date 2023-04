Superstar UFC urmarit de politie pentru ca strangulat un om pe strada

Nate Diaz este iubit de fani pentru declarațiile sale și comportamentul său total lipsit de control.

Din păcate pentru el zilele trecute au fost extrem de neplăcute, pentru că tocmai acest comportament a dus la doua altercații în doar câteva ore.

Totul a început la meciul prietenului său Chris Avila când enervat de un spectator, Nate s-a întors furios și a aruncat cu o sticlă de apă în cel care îl deranja. Spectatorul în cauză s-a dovedit a fi Chase de Moor, o vedetă de reality din SUA, care a comentat în glumă incidentul, spunând ca Diaz își petrece nopțile în cluburi. i

Mai mult, susținea că încerca să seduca fete mult mai mici decât el.

Iesit din sala, Nate a considerat ca ar fi cazul sa-l pedepseaca pe Logan Paul, fratele viitorului sau adversar Jake Paul, doar ca a atacat un om care nu era Logan, ci doar parea sa fie acesta de la distanta. Victima se numeste Rodney Peterson, iar ca urmare a strangularii aplicate de Nate s-a prabusit pe asfalt si s-a ales cu mai multe rani la cap.

Politia din New Orleans a emis un mandat de arestare pe numele lui Nate Diaz, iar ancheta este in desfasurare, iar in cel mai rau caz Nate ar putea primi opt ani de inchisoare.

