Cine e de vina! Florian Ceafalau, despre scenele oribile cand McGregor e atacat in cusca dupa finalul meciului

McGregor a pierdut in runda a patra insa apoi a fost luat la bataie de un om din stafful adversarului.

Stiti vorba aia din popor, semeni vant, culegi furtuna. Cand ai doi caini de lupta si ii pui sa latre unul la celalalt, tinandu-i in lant pana la ora meciului, e posibil ca atunci cand le dai drumul in cusca lucrurile sa degenereze. Cam asta s-a intampla in cusca in aceasta dimineata, la finalul meciului dintre Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov.

UFC-ul are un stil propriu de a promova meciurile, bazat pe rivalitate si ura, iar lucrurile s-au intors impotriva lor de data aceasta. Sunt sigur ca cifrele scoase de acest meci sunt uluitoare, dar ce s-a intamplat in cusca trebuie sa fie inceputul sfarsitului pentru o astfel de promovare ultra agresiva.

Sigur ca acest lucru nu scuza atitudinea rusului, care a sarit in tribuna si s-a luat la bataie cu unul dintre antrenorii lui Conor McGregor. Pentru asta merita sa fie amendat si suspendat, si sa i se ia centura de campion. O merita din plin ca sportiv, insa ca om, Khabib a demonstrat ca e inca pe munte la el in Daghestan si se joaca cu ursii. Daca UFC-ul vrea sa isi promoveze afacerea cu un campion care sare in tribune si se ia la bataie cu oamenii, pe mine ma pierd ca fan.

O alta poveste e cu rusul din stafful lui Khabib, care in timpul acestui meleu sare in cusca si il ia la bataie pe Conor, care era cu spatele la el si nu avea nicio treaba cu incidentele din tribune. Omul asta trebuie sa ajunga la puscarie, fara doar si poate. Un asalt ce nu are absolut nicio legatura cu sportul si nici macar cu momentul. Ce mama naibii cauta un individ in cusca, sa loveasca unul dintre sportivi? LA PUSCARIE cu salbaticii astia!

Sunt foarte curios cum se termina povestea asta. Cert este ca UFC-ul are o mare parte din vina pentru acest incident si sper ca pe viitor lucrurile sa se schimbe, iar promovarea meciurilor sa nu se mai faca prin ura fata de adversar. In rest, imi doresc sa il vad pe rus fara centura si pe omul din stafful lui la puscarie pentru cativa ani.