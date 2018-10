McGregor este investigat dupa incidentele de la finalul infrangerii cu Khabib si suspendat din UFC! Poate sa piarda o suma uriasa de bani

Nu doar Khabib Nurmagomedov este investigat de catre Comisia din Nevada.

Conor McGregor este si el anchetat dupa incidentele grave de la finalul luptei cu Khabib Nurmagomedov de la UFC 229. Comisia Atletica din Nevada, cei care guverneaza meciurile de MMA din USA, poate sa-i retraga lui McGregor suma de 2.5 milioane de euro pe care o incaseaza irlandezul in urma luptei. UFC a decis sa-l suspende pentru o luna pe McGregor in urma incidentelor, perioada in care nu va putea semna vreun contract pentru o noua lupta.

McGregor este anchetat dupa ce s-a luat la bataie cu varul lui Khabib Nurmagomedov dupa meci, urmand sa fie analizate imaginile pentru a se decide daca McGregor a fost pana la urma cel care a lovit primul! In cazul in care se va dovedi ca asa au stat lucrurile, McGregor s-ar putea alege si cu o amenda, plus o suspendare!

Presedintele Comisiei, Anthony Marnell, a declarat: "Ii vom ancheta si pe Conor McGregor, si pe Khabib Nurmagomedov. Din moment ce am retinut una dintre burse, ne vom misca rapid pentru audieri" a spus acesta. In ceea ce il priveste pe Khabib, acesta va fi pedepsit serios - si cu amenda, si suspendare: "Ambele, mereu sunt ambele sanctiuni. Am putea alege doar una dintre variante, dar Comisia va recomanda procurorului general sa fie incluse ambele sanctiuni. Este o situatie serioasa. Exista reguli serioase iar consecintele trebuie sa se ridice la inaltimea gravitatii incidentului".