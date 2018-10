L-a invins pe McGregor, dar nu scapa de bataie :) Tatal lui Khabib, reactie IMEDIATA dupa ce a vazut in cusca: "Voi fi foarte dur cu el! L-am avertizat!"

Khabib Nurmagomedov a castigat meciul cu Conor McGregor dupa patru reprize, insa rusul nu a scapat de bataie :).

Rusul l-a suparat pe tatal sau care a declarat ca nu i-a placut deloc ce a vazut dupa ce lupta s-a terminat. Nurmagomedov si-a cerut scuze oficialilor MMA dupa incidentele petrecute, insa acest gest nu il va scapa de furia tatalui sau.



"Voi fi foarte dur cu el. L-am avertizat. Pentru mine, disciplina e inainte de toate. Faci ce vrei in cusca, dar in afara ei sunt copii, femei, oameni pe care nu-i cunosti si cu care nu ai nimic de impartit. Dincolo de cusca ar trebui sa domneasca pacea", a declarat Abdulmanap Nurmagomedov pentru RenTV, un post tv din Rusia.

Khabib Nurmagomedov l-a strangulat in runda a patra pe McGregor, insa lucrurile au degenerat repede dupa aceea. Khabib a sarit in public si s-a luat la bataie cu unul dintre antrenorii lui McGregor, mai mult de 10 persoane lovindu-se cu bestialitate langa cusca.

In acest timp, Conor statea in cusca asteptand sa se linisteasca lucrurile, insa unul dintre oamenii din stafful lui Khabib a sarit in cusca si l-a luat la bataie pe McGregor, care era cu spatele la el. Bataia a durat timp de cateva zeci de secunde, desi zeci de oameni de ordine au intervenit.