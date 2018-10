"McGregor m-a sunat ca vrea urgent revansa cu Khabib!" Anuntul momentului dupa haosul din weekend

McGregor a cerut revansa si vrea sa se urce cat mai repede in ring cu rusul Khabib, a anuntat presedintele UFC, Dana White.

"Intai de toate, Conor trebuie sa mearga in fata Comisiei, sa se lamureasca ce se intampla cu Khabib dupa tot haosul creat."

"Dar m-a sunat si mi-a spus ca vrea revansa, cat mai repede", a spus White pentru TMZ.

Comisia UFC analizeaza evenimentele grave de dupa meciul din weekend. Bursa de 2 milioane de euro rezervata rusului a fost blocata. Khabib nu e sigur ca isi va mai primi banii. Mai mult, Daily Mail scrie ca rusul s-ar putea alege si cu o amenda consistenta.

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn