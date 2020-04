(P) PARTICIPA LA CONCURSUL #SUPERSTAMACASA ALATURI DE CATALIN MOROSANU!

Autor: Silviu Elisei, Superbet

Concursul #SuperStamAcasa lansat de “Mister” Ilie Dumitrescu continua acum cu greul din K1, Catalin Morosanu. Moartea din Carpati, luptatorul care a reusit sa ridice in picioare la meciurile sale milioane de romani, lanseaza acum provocarea cu numarul 3 din acest Superconcurs. Posteaza pe Facebook in sectiunea comentarii a concursului un video SuperInteresant cu ce faci tu in carantina. Morosanu trebuie sa decida ca video-ul tau este cel mai bun, iar Superbet te premiaza cu un voucher de 500 de lei pentru magazinul eMag. Daca esti castigator si detii si cont la Superbet.ro, pe langa acest voucher, Superbet iti alimenteaza contul de jucator cu 500 de lei. Inregistreaza-te aici pentru a primi toate premiile!

NUMARUL TREI POATE FI CU NOROC PENTRU TINE!

Pana in prezent, s-au oferit deja 2 premii pentru cele mai interesante videoclipuri. Din 2 in 2 zile se alege cate un castigator de catre un ambasador Superbet. Ilie Dumitrescu a spart gheata in acest concurs, fiind urmat de campionul mondial la box, Mihai Leu. Acum a venit randul lui Catalin Morosanu sa ofere premiul lui, iar tu ai toate sansele sa fii de aceasta data castigatorul. Concursul se desfasoara pe durata a 14 zile, fiind impartit in cate 7 etape. Daca simti ca inspiratia nu te loveste chiar acum, inca mai ai destul timp la dispozitie sa-i impresionezi pe ambasadorii Superbet cu activitatile tale!

TALENTELE SUNT MEREU APRECIATE!

Esti personajul haios din grupurile tale de prieteni? Te vrem haios si in acest concurs. Superbet apreciaza si incurajeaza intodeauna umorul de calitate. Stiu, Moartea din Carpati poate nu pare genul sa rada cu gura pana la urechi, insa adevarul e altul. Catalin Morosanu iubeste umorul bun la fel de mult ca si noi si cu siguranta va aprecia caracterul tau comic. Concursul #SuperStamAcasa are rolul de a ne destinde si de a ne ajuta sa transformam imprejurarile actuale intr-un filmulet de Supersucces! De aceea, daca simti ca un videoclip amuzant te-ar reprezenta mai bine, ai incredere si afiseaza-te cu el. Artist sau doar un spirit comic, crede in tine pana la capat si impresioneaza-l pe Morosanu!

CARE SUNT CONDITIILE DE PARTICIPARE?

Daca ai peste 18 ani, esti eligibil pentru concursul nostru #SuperStamAcasa. Trebuie sa ai un cont de Facebook si sa ai pagina Superbet la aprecieri pentru a fi membru al comunitatii Superbet pe Facebook. Daca nu ai facut asta pana acum, intra pe Facebook pe pagina Superbet si apasa butonul de LIKE. Din acel moment videoclipul tau devine valid si inscris in concursul #SuperStamAcasa. Pentru a castiga voucher-ul in valoare de 500 de lei pentru magazinul eMag nu este nevoie sa fii parior, dar daca esti castigator si vrei sa primesti si premiul extra de 500 de lei pe platforma Superbet.ro, trebuie sa detii un cont activ pe care noi sa-l putem alimenta. Vezi aici Termenii&Conditiile concursului!

Lasa inhibitiile de-o parte! Uimeste-ne cu activitatile tale si castiga premiul meritat! Fii #Super !

