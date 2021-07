Imagini care taie răsuflarea: Naomi Osaka a deschis oficial Olimpiada de la Tokyo! "Cea mai mare onoare!"

Naomi Osaka a avut onoarea de a fi ultima purtătoare a flacărei olimpice care s-a aprins pe Stadionul Olimpic din Tokyo cu ocazia ceremoniei de premiere a Olimpiadei din Japonia.

Favorita gazdelor în turneul de tenis s-a bucurat de acest privilegiu și a distribuit un mesaj emoționant pe rețelel sociale, din care reiese cât de mult a însemnat această ocazie specială pentru ea.



"Fără îndoială, este cea mai mare realizare din punct de vedere sportiv și onoare pe care o să o am vreodată în viața mea. Nu am cuvinte să descriu trăirile prin care trec acum, dar știu că sunt recunoscătoare și mulțumitoare pentru această experiență. Vă iubesc și vă mulțumesc," a fost mesajul emoționant scris de Naomi Osaka pe Twitter.

Naomi Osaka este principala favorită la câștigarea medaliei de aur în turneul feminin de tenis. Principala sa rivală va fi numărul 1 WTA, Ashleigh Barty, proaspăt devenită campioană la Wimbledon.

Showing off my fancy new torch. To the left, to the right. @naomiosaka } Naomi Osaka pic.twitter.com/LU0ieHZ6TW