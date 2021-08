David Popovici a vorbit pe aeroport, după revenirea în România: "Le-am arătat un trailer pentru ce va urma!"

David Popovici, unul dintre cei mai apreciați sportivi români de la Tokyo, a revenit în România.

Puștiul de 16 ani a ajuns astăzi la aeroportul Otopeni, unde a fost așteptat de colegii săi de liceu, dar și de MC Bean, solistul trupei Subcarpați. Popovici este un fan mare al trupei, astfel că aceștia s-au gândit să îi facă un cadou.

"Suntem aici să susținem un fan și un sportiv în devenire. Ar fi o idee bună (n.r întrebat dacă Popovici ar putea apăra într-un videoclip al trupei). Am putea arăta travaliul unui sportiv, până ajunge la performanță", a spus MC Bean, pe aeroport.

David Popovici a fost impresionat de primirea sa. El a avut un discurs interesant, spunând că este doar începutul pentru ce va urma. David Popovici a obținut locul 4 în proba de 200 de metri liber, fiind la doar două sutimi de medalia de bronz.

"Mă așteptam la o primire, dar nici chiar la primirea aceasta. A fost foarte frumos, mai ales că au venit și băieții de la Subcarpați, sunt fanul lor.

Le mulțumesc tututor celor care au venit. Nu prea am văzut Tokyo, ca oraș, dar în bula în care am stat noi a fost frumos. A fost obositor, însă mă bucur că am fost în vârf de formă și că am acumulat experiență. Până la Paris mai sunt destule concursuri.

Pe lângă să dorm și să vorbesc cu prietenii, vreau să mănânc niște sushi. În mod ironic, am mâncat sushi mai bun în România decât în satul olimpic. Eu mi-am îndeplinit cu mult obiectivele. Sper că i-am speriat pe ceilalți, le-am arătat un trailer pentru ce va urma în următorii ani.

M-a motivat faptul că oamenii din România se trezeau noaptea să mă vadă, asta m-a împins foarte mult. M-am detașat puțin de social media, au venit mii de mesaje acolo. Poate că voi începe să răspund în următoarele zile", a spus Popovici, pe aeroport.