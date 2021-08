EXCLUSIV | Reacția Anamariei Prodan după ultimele știri 'pe surse' despre familia sa: "Noi nu rupem rândurile niciodată"

În ultima perioadă, în jurul cuplului Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au apărut numeroase speculații despre relația lor.

Publicații și site-uri din showbiz-ul autohton au analizat intens căsnicia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, subiectul ajungând să fie preluat și de presa din străinătate.

Ajuns antrenor principal la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf a evitat să răspundă speculațiilor apărute în jurul relației cu soția sa, iar informațiile 'pe surse' nu au încetat să apară. De la posibile amante și absența verighetei până la probleme financiare, totul a fost dezbătut, fără să fie prezentată și o declarație oficială a vreuneia dintre cele două persoane implicate.

În exclusivitate pentru sport.ro, Anamaria Prodan și-a dorit să lămurească acest aspect, al situației actuale din viața sa și al relației pe care o are cu Laurențiu Reghecampf.

"Dacă așa ați aflat voi că stă cu amanta la Craiova, mergeți și faceți poze clare. Nu ca cele din Deltă și prezentați-le. Dacă ma înjură si îmi vorbește urât mie sau copiilor, întrebați-l pe el sau pe cine vreți. Amanta, prieteni apropiați. Eu nu mai vreau sa stau zilnic să fac sau să desfac viața lui Reghe sau a mea sau a copiilor.

Dacă Reghe face ceva, pleacă, are amante, să vă spună el. Eu, fetele și Reghe Jr. suntem toți uniți. Familie. Cine nu vrea să mai facă parte din familie e liber să facă ce vrea. Noi suntem cu capul sus. Reghecampf-Prodan și nu rupem rândurile niciodată!", a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru www.sport.ro.

Ce spune Anamaria Prodan despre acuzațiile aduse soțului ei



Impresa și-a dorit să sublinieze faptul că Laurențiu Reghecampf nu s-a purtat urât niciodată cu membrii din familia sa și nici nu le-a vorbit necorespunzător, anii petrecuți până acum împreună având la baza susținere necondiționată și sentimente de iubire între ei.

"Dacă ma urăște? Păi de ce să mă urască? Ca am muncit pentru el secundă de secundă, pentru că măam luptat pentru el cu tot fotbalul? Că i-am creionat și, ulterior, trasat un drum perfect către performanță? Că l-am susținut necondiționat în toți acești ani? Că i-am dat totul pentru a face performanță? Că i-am dăruit cel mai frumos băiețel? Că alături de mine a crescut si amândoi am construit ceva unic fără nici un ajutor din exterior? Ar putea cineva sa ma urască?", a mărturisit Anamaria.

Să înjure Laurențiu? Copiii? Pe mine??? Sursele astea să arate așa ceva. Un părinte își înjură copiii? Un soț își înjură nevasta? Mai ales Reghe? Niciodată!", a adăugat aceasta.

"Deocamadată Reghe are NEVASTĂ!"



Anamaria Prodan a tranșat și un alt subiect intens discutat, cel al presupuselor amante: "Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Eu am vorbit. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele. Este hilar pentru mine care m-am născut cu prea mult creier și cu prea multă abilitate cum asemenea persoane au atâta tupeu să cheme paparazzi să facă scenarii, să plece prin străinătate. Să-și pună prietenele să facă poze. Să dea ponturi pe unde mănâncă si cu cine sunt… Și vezi Doamne au apărut la TV, își cresc tariful, îngroapă familii și aduc în groapă bărbații care dorm pe ei.

M-au omorât toți cu banii investiți în astfel de femei! Le numesc așa cu toate că lângă mine e Reghe Jr. care le cataloghează trash și sunt fericită că luptă împotriva comportamentului bărbaților gen gâscă ideală. Aveți încredere că nici gura de aur, nici fata cealaltă nu pot decât... să stea în genunchi și să se roage la Dumnezeu. "

"Nimic nu ma oprește. Eu, Sarah, Rebecca și Reghe Jr. suntem uniți si așa vom rămâne forever. Noi nu ne lăsam conduși de instincte primare si nu rupem rândurile niciodată! Nu ținem pe nimeni cu forța alături de noi! Anamaria Prodan este inegalabila, inimitabila, fatală … trecerile mele de la înger sau demon sunt fulgerătoare. Sunt cel mai abil om născut in 1972. Când lucrez la un prototip, singură îmi doresc să-l fac să fie perfect. Și culmea îmi și iese.

Noi trăim decent fără ascunzișuri, fără scandal, fără umilințe, fără paparazzi! Cică ma cunoaște știe clar că nu m-am coborât și nu am să mă cobor la nivelul unor fete de oraș. Mândria și demnitatea poate mi-au adus și dezavantaje. Dar niciodată nu am sa decad, nu am sa las capul in jos, nu am sa decad! In fata copiilor mei sunt idol si așa am sa mor. Principiile de viața dacă le ai si dacă le si înțelegi nu ai cum sa cazi de la plus infinit la minus minus minus infinit! Pe mine nimeni nu are cum să mă doboare, cum să mă lovească, cum să ma șantajeze! Când începe sa mă deranjeze trădarea, mut câștigător. Mereu!", a concluzionat aceasta.