Americanca Biles, mesaj emoționant după retragerea de la Jocurile Olimpice! Ce a scris sportiva

Echipa Statelor Unite ale Americii de gimnastică a debutat cu stângul la Jocurile Olimpice, după ce vedeta Simone Biles a ratat săritura și a obținut un punctaj neașteptat de mic. Sportiva a acuzat șocul pe care l-a avut și s-a retras după probă, iar în locul său a intrat Jordan Chiles, prima rezervă.

Motivul retragerii sale are legătură cu starea mentală a gimnastei, care a realizat după prima săritură că nu este capabilă să ofere o prestație demnă de finală și de numele pe care și l-a creat în urmă cu 5 ani, la Rio, atunci când a câștigat 4 medalii de aur și una de bronz.



"După prestația mea, nu am vrut să continui așa. Am avut o mică 'accidentare' la orgoliu. Trebuie să mă concentrez pe sănătatea mea mentală. Cred că sănătatea mentală este foarte importantă în sportul zilelor de astăzi. Trebuie să ne protejăm mințile și corpurile, nu să ieșim doar și să facem ceea ce lumea se așteaptă să facem.

Nu mai am aceeași încredere în mine...poate din cauză că avansez în vârstă. Au fost câteva zile în care lumea a scris și simți greutatea asupra ta. Nu suntem doar atleți, suntem oameni la sfârșitul zilei și câteodată trebuie să faci un pas în spate", a spus Biles la conferință.

"Suportul și iubirea necondiționată pe ca le-am primit m-au făcut să realizez că sunt mai mult decât performanțele pe care le-am avut, ceea ce nu am crezut cu adevărat înainte de aceste evenimentele", a spus Simone Biles, pe Twitter.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. ????