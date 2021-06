Scandal imens in SUA! Fratele gimnastei Simone Biles a fost achitat pentru o tripla crima

Mama uneia dintre victime l-a atacat pe Tevin Biles-Thomas, in sala de judecata, dupa aflarea verdictului.

Judecatoarea Joan Synenberg de la Cuyahoga County Common Pleas Court, Statul Ohio, l-a achitat pe Tevin Biles-Thomas, fratele gimnastei olimpice americane Simone Biles, dupa ce acesta a fost acuzat ca a impuscat mortal trei persoane, la o petrecere de Anul Nou din 2018. Atunci, un tragator a deschis focul, la putin timp dupa ce un grup de barbati a venit fara invitatie la o petrecere organizata intr-o locatie Airbnb din Cleveland, iar Delvante Johnson (19 ani), Toshaun Banks (21 ani) si Devaughn Gibson (23 ani) au fost ucisi pe loc.

Biles-Thomas, un soldat al armatei americane in varsta de 26 de ani, a fost achitat de mai multe acuzatii de crima, omor in mod voluntar si agresiuni grave, dupa ce judecatorul a decis ca procurorii nu au putut prezenta dovezi solide pentru a sustine o condamnare. Imediat dupa aflarea verdictului, o femeie care a fost identificata ca mama lui Delvante Johnson, una dintre victime, l-a atacat pe acuzat si a strigat disperata "Cred ca glumiti! Mi-a ucis copilul! Stii ca mi-ai omorat baiatul! O sa te omor!". Femeia a fost oprita cu greu de politisti sa nu il agreseze pe fratele gimnastei si nu va fi acuzata de sfidarea instantei, dupa ce acuzatul si avocatii sai nu au depus plangere.

Luna trecuta, primul proces s-a incheiat printr-o decizie de viciu de procedura, dupa ce juratii au spus ca au citit documente legale incluse in mod involuntar in probele, care le-au fost inaintate de procuratura. La inceputul acestei luni, procurorii i-au spus judecatorului ca nu au putut gasi singurul martor care a raportat ca l-a vazut pe Biles-Thomas tragand cu o arma si impuscandu-i pe cei trei decedati. De asemenea, procurorii au spus ca nu au putut gasi doi martori suplimentari, care initial il acuzasera pe acesta, inclusiv un barbat care fusese impuscat in cap, pana sa depuna marturie in tribunal.

SIMONE BILES, INTRE TITLUL DE CEA MAI BUNA GIMNASTA SI ACUZATII DE DOPAJ

Simone Biles (24 ani) este considerata una dintre cele mai bune gimnaste din istoria acestui sport. In palmaresul sau se gasesc 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice (+1 de bronz), 19 medalii de aur la Campionatele Mondiale (+3 de argint si 3 de bronz), 2 medalii la Pacific Rim Championships si 2 medalii de aur la FIG All-Around World Cup (+1 de argint), plus alte zeci de medalii la US Classic si US National Championships. In 2013, a fost prima gimnasta de culoare care a castigat titlul mondial.

Ea a castigat premiul Laureus World Sports Award for Sportswoman of the Year de trei ori, dar si Team USA Female Olympic Athlete of the Year (2015), Glamour Award for the Record Breaker (2016), BBC's 100 Women (2016), ESPY Award for Best Female Athlete (2017), Shorty Awards (2017) si Arthur Ashe Courage Award (2018). Ea are zeci de contracte publicitare si a fost in centrul scandalul de agresiune sexuala in care Larry Nassau, fostul medic al lotului de gimnastica al SUA, este acuzat ca a abuzat mai multe sportive.

In 2016, hackerii rusi din grupul "Fancy Bears" au dezvaluit acte oficiale din data de baze World Anti-Doping Agency (WADA), care demonstrau ca Simone Biles, Serena Wiliams si Venus Wiliams au folosit substante interzise pe durata Jocurilor Olimpice. Biles, care castigase patru medalii de aur si una de bronz la Rio de Janeiro, s-a aparat spunand ca folosise substante interzise avand acordul organizatiei anti-doping si doar pentru ca sufera de ADHD.

Biles, care a fost foarte vocala in ultimul an, cand a acuzat rasismul sistematic din SUA si brutalitatea dirijata a politiei asupra persoanelor de culoare, a refuzat intrebarile jurnalistilor despre procesul fratelului, dar si invitatia publicatiilor conservatoare de a discuta pe marginea statiscilor US Departament of Justice, care spun ca, in 90% dintre cazurile de omucidere cu victima de culoare, agresorul este tot o persoana de culoare.