VIDEO | Simone Biles i-a innebunit pe toti cu un exercitiu din gimnastica masculina! Americanca e intr-o forma de zile mari inainte de Olimpiada

Simone Biles a impresionat la revenirea in competitiile de gimnastica.

Vedeta a gimnasticii artistice americane, Simone Biles a revenit in acest weekend in competitie si pare deja pregatita sa domine Jocurile Olimpice de la Tokyo, la doi ani dupa cele cinci medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale din 2019, informeaza AFP.

Biles s-a clasat pe primul loc la individual compus in concursul US Classic de la Indianapolis (Indiana), cu 58,400 puncte, urmat de compatrioatele sale Jordan Chiles (57,100 puncte) si Kayla DiCello (56,100 puncte).

Cvadrupla medaliata olimpica cu aur, Simone Biles a atras in mod special atentia prin evolutia sa in intrecerea de la sarituri, in cursul careia a efectuat, in premiera pentru un concurs feminin, o saritura "Iurcenko" cu dubla rotatie pe spate.

Simone Biles just became the first woman in history to land a Yurchenko double pike in competition ???????? pic.twitter.com/bVoZrqgRBK — Coach Christi, DNP, ENP, CCRN. ????????‍⚕️???? (@SnapMyAd) May 23, 2021

Campioana americana a repetat acest element in cursul sedintelor sale de pregatire, asa cum s-a putut vedea si in inregistrarile video postate anul trecut pe retelele de socializare, dar a fost pentru prima oara cand l-a executat intr-un concurs oficial.

Ea s-a declarat "increzatoare" inaintea Campionatelor Statelor Unite, programate intre 3 si 6 iunie, care vor fi urmate de selectiile olimpice americane, in perioada 24-27 iunie.

In varsta de 24 ani, Simone Biles a cucerit cinci medalii la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016 (patru de aur si una de bronz) si spera sa-si imbunatateasca palmaresul in aceasta vara, la Tokyo.

Americanca a declarat, luna trecuta, ca nu exclude o participare la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024.

AGERPRES